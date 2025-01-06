Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun platformu olan Roblox, 7 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişime kapalı. BTK'nın aldığı karar doğrultusunda uygulanan erişim engeli ile platformun akıbeti merak ediliyor. Roblox severler, platformun yeniden ne zaman kullanıma açılacağına dair resmi bir açıklama beklerken, sürecin detayları merak edilmeye devam ediyor. İşte "Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?" sorularının yanıtları...
Roblox’a yönelik erişim engeli, oyun tutkunlarının gündemindeki yerini koruyor. 7 Ağustos’tan bu yana erişilemeyen popüler çevrimiçi platform, kullanıcıların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı karar sonrası, Roblox’un geleceğine dair belirsizlik sürerken, erişim engelinin ne zaman kalkacağı sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar...
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi.
BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
ROBLOX AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak.” dedi.
ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.