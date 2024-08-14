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        Roblox ne zaman açılacak? Roxlox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

        BTK tarafından gelen yasağın ardından Roblox oyuna giriş yapılamamaya başlandı. Oyuna üye olanlar Roblox'un açılacağı tarihi araştırıyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ve her yaştan kullanıcıya hitap eden Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Roxlox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:53
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        Çevrim içi oyun platformu olan Roblox'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararı nedeniyle erişim engeli getirildi. Platformun, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 'çocuk istismarı' suçlaması nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. 15 milyondan fazla kullanıcı olan oyun platformunun ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roxlox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir, neden yasaklandı?

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        ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

        Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.

        ROBLOX NEDİR?

        Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

        Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

        Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır.

        ROBLOX NEDEN KAPANDI?

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

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        Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

        Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

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