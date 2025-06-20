Rock müziğin efsanevi sesi Rod Stewart, eski dostu ve komşusu ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu. 80 yaşındaki İngiliz rock yıldızının, Florida'da Trump'ın malikanesinin yanında bir evi bulunuyor. Donald Trump ve Melania Trump çiftiyle komşu olan Stewart, bir dönem sık sık Trump çiftinin davetlerine katıldığını ancak artık konuşmadıklarını söyledi.

Yeni röportajında; "Trump'ın büyük bir hayranı değilim. Onu çok çok iyi tanıyordum. Evine giderdim" diyen 'Sir' ünvanlı şarkıcı; "Her zaman biraz erkek gibi erkekti. Onu bu yüzden severdim ama benim açımdan kadınlara pek iyi davranmazdı" dedi.

Radio Times'a konuşan Rod Stewart, Donald Trump'ın başkan olduktan sonra tamamen değiştiğini söylerken; "Başka bir adam oldu. Tanımadığım biri" ifadesini kullandı.

Onunla tekrar arkadaş olup olamayacağı sorulan Rod Stewart; "Hayır, artık yapamam. İsraillilere silah satmaya devam ettiği sürece... Ve hâlâ da öyle yapıyor. Bu savaş nasıl sona erecek?" diye yanıt verdi.