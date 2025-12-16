Habertürk
        Rod Stewart, seyircisini azarlamak için konseri durdurdu - magazin haberleri

        Rod Stewart, seyircisini azarlamak için konseri durdurdu

        Rod Stewart, Yunanistan konserinde şarkıyı yarıda keserek seyircisini azarladı

        Giriş: 16.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:37
        Konseri durdurdu, seyircisini azarladı
        Rod Stewart, Yunanistan'ın başkenti Atina'da verdiği konserde, bir seyircisine, "Gösterimi mahvediyorsun" diyerek çıkıştı.

        80 yaşındaki şarkıcı, OAKA Spor Salonu'nda sahnede 'Do Ya Think I'm Sexy' şarkısını söylerken, öfkelenerek konseri durdurdu. Stewart, seyircisine; "Defol git buradan. Herkes için gösteriyi mahvediyorsun. Defol git. Git. Sana burada ihtiyacımız yok. Sadece bir tabela asıyor. Sana zarar vermiyor değil mi dostum?" diye çıkıştı.

        İngiliz şarkıcının bu kısa öfke patlaması, takımı Celtic FC'nin İskoç Lig Kupası finalinde St Mirren'e 3-1 yenilmesinin ardından yaşandı. Gergin an, bir konser izleyicisi tarafından sosyal medyada, "Rod Stewart çok sinirlendi! Ne oldu?" mesajıyla paylaşıldı.

        Rod Stewart hayranları, şarkıcının futbol takımının yenilgisi nedeniyle kötü bir ruh halinde olduğunu şaka yollu yazdı. Ancak yine de öfkeli çıkışın geçek nedeni anlaşılamadı.

        Rod Stweart, bugün Abu Dabi'de sahne almasının ardından şubat ayına kadar turneye ara verecek. Ardından los Angeles'ta sahne aldıktan sonra New Orleans ve Las Vegas'ta konserler verecek.

        Geçen yıl verdiği bir röportajda sanatçı, hayranlarına büyük ölçekli dünya turlarına son vermeyi planladığını söylemiş; "Bu benim için büyük ölçekli dünya turnelerinin sonu olacak, ancak emekli olma isteğim yok. Yaptığım işi seviyorum ve sevdiğim işi yapıyorum. Sağlıklıyım, saçlarım gür ve 79 yaşında olmama rağmen 100 metreyi 18 saniyede koşabiliyorum" demişti.

