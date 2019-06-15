Rodallega, Denizli’yi reddetti

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor’un, Trabzonspor’la sözleşmesi biten Hugo Rodallega ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Bordo-Mavililer’in yaptığı teklifi az bulan Kolombiyalı golcünün dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelip oradan da özel araçla Denizli’ye gittiği kaydedildi.

Denizlispor yönetimi ile görüşen Rodallega’ya yıllığı 1.2 milyon Euro'dan 2 senelik bir sözleşme önerisinde bulunulduğu bildirildi. Ancak Rodallega önce bu teklifi kabul etti, ardından vazgeçip “Ülkemde oynamak istiyorum” diyerek masadan kalktı. Bu arada Kolombiya basını ise 33 yaşındaki forvetin, Paraguay ekiplerinden Olimpia’ya imza atacağını iddia etti.