Adana'nın Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı'nda, ilginç bir 'hayvan dayanışması' yaşandı. Kime ait olduğu bilinmeyen bir dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü. Bir süre sonra bir sokak köpeği, dananın düştüğü rögarın başında havlamaya başladı.

Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince rögarda mahsur kalan danayla karşılaştı. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.

KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinçle çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden bir an olsun ayrılmadı. Olay yerindeki vatandaşlar, köpeğin rögar başında havladığını görünce gelip, danayı gördüklerini söyledi. Sakinleşen dana daha sonra, hayvan barınağına götürüldü.

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