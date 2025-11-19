Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Roger Federer, Şöhretler Müzesi'ne seçildi - Tenis Haberleri

        Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildi

        Tenisin efsane isimlerinden Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roger Federer, Şöhretler Müzesi'ne seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsviçreli tenisçi Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

        Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıklamasında, oynadığı döneme damga vurarak 310 hafta boyunca tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer'in 2026 sınıfı oyuncu kategorisinde Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Federer, "Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne girmek ve bu sporun birçok büyük şampiyonuyla yan yana durmak benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca tenis tarihine ve benden öncekilerin örnek davranışlarına her zaman değer verdim. Bu spor ve meslektaşlarım tarafından bu şekilde tanınmak beni derinden gururlandırdı. Bu özel anı, tenis camiasıyla kutlamak için önümüzdeki ağustos ayında Newport'u ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde birçok rekora imza atan Federer, 20'si grand slam, 28'i Masters olmak üzere 103 turnuva zaferi elde ettiği ATP turda ABD'li Jimmy Connors'ın (109) ardından tüm zamanların en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci tenisçisi konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"