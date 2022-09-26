Polonya konserleri iptal edildi 0:00 / 0:00

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Organizatör Live Nation Poland, konserlerin iptalini teyit etmekle birlikte herhangi bir neden açıklamadı. Tartışma, Waters'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelanzka'ya yazdığı açık mektupla başlamıştı. Roger Waters, mektupta, "Ukrayna'daki aşırı miliyetçiler ülkenizi bu feci savaşın yoluna soktu" demişti. Roger Waters, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi de, seçim kampanyasında verdiği Donbas bölgesine barış getirme vaadini tutmamakla suçlamış ancak Rusya'nın savaştaki sorumluluğundan hiç bahsetmemişti.

"BARIŞI BAŞKA BİR ÜLKENİN LİDERİNDEN İSTEMELİSİN" Zelenski de Twitter'de Waters'a yanıt olarak Ukrayna'yı işgal edenin Rusya olduğunu söylemiş ve şimdi Ukrayna kentlerini yerle bir edip, sivilleri öldürdüğünü vurgulamıştı. Volodimir Zelenski, ayrıca, "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin liderinden istemelisin" diye de eklemişti.

"BOYKOT" ÇAĞRISI Waters'ın açık mektubuna tepki gösteren Krakow Belediye Meclisi üyesi Lukasz Wantuch, halka konserleri boykot etmeleri çağrısı yaptı. BBC Türkçe'nin haberine göre; Meclis üyeleri ayrıca, Waters'ı "istenmeyen adam" ilan eden bir tasarı hazırladı ve tasarı 28 Eylül'de oya sunulacak. Tasarıda "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve Rus askerlerin gün ışığına çıkan savaş suçlarını göz önüne alarak, meclis üyeleri bunlara ve Roger Waters'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamalarına öfkelerini bildirir" denildi. "ÇOCUKLARI RAHAT BIRAK!" Şu anda ABD'de turnede olan Waters ise Facebook'tan bir açıklamayla yanıt verip, "Pink Floyd" klasiklerinden "Another Brick in the Wall" şarkısının sözlerine atfen, "Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone (Çocukları rahat bırak)" diyerek yanıt verdi.