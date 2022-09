Polonya konserleri iptal edildi

"BOYKOT" ÇAĞRISI

Waters'ın açık mektubuna tepki gösteren Krakow Belediye Meclisi üyesi Lukasz Wantuch, halka konserleri boykot etmeleri çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Meclis üyeleri ayrıca, Waters'ı "istenmeyen adam" ilan eden bir tasarı hazırladı ve tasarı 28 Eylül'de oya sunulacak.

Tasarıda "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve Rus askerlerin gün ışığına çıkan savaş suçlarını göz önüne alarak, meclis üyeleri bunlara ve Roger Waters'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamalarına öfkelerini bildirir" denildi.

"ÇOCUKLARI RAHAT BIRAK!"

Şu anda ABD'de turnede olan Waters ise Facebook'tan bir açıklamayla yanıt verip, "Pink Floyd" klasiklerinden "Another Brick in the Wall" şarkısının sözlerine atfen, "Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone (Çocukları rahat bırak)" diyerek yanıt verdi.