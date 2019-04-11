Avrupa turnesine çıkan ve ilk konserini Almanya’da veren Rojin, Berlin ve Bremen şehirlerinde iki günde toplam dört konser verdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı İstanbul’a dönünce Ezidi kızların sesini duyurmak için yeni albümünde okuduğu “Duyun Beni” adlı şarkısına klip çekeceğini daha sonra da türkü Albümü için stüdyoya gireceğini açıkladı.

7 dil de şarkılarını okuyan Rojin, Önümüzde ki günlerde Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Sambodromo'da konser verecek. Daha önce Sambodromo’da justin Bieber da konser vermişti.