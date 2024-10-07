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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş bulundu mu? Kaybolan Rojin’e ne oldu, yaşıyor mu, öldü mü?

        Rojin Kabaiş bulundu mu? Kaybolan Rojin'e ne oldu?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören Rojin Kabaiş'in kaybıyla alakalı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Van'da yurtta kaldıktan sonra dışarı çıkan daha sonra haber alınamayan Rojin'in nerede olduğuna dair arama çalışmaları devam ediyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu? Kaybolan Rojin'e ne oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:40
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        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Rojin’in bir an önce bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Peki Rojin Kabaiş kimdir, bulundu mu? Kaybolan Rojin’e ne oldu?

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        ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

        Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 10'uncu günde de devam ediyor. Henüz bulunmadı.

        ROJİN KABAİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş 21 yaşında.

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        ROJİN KABAİŞ NEREDE ?

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı.

        Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

        Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde personel yer alıyor.

        Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

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        Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarında büyük bir avantaj sağlayan termal kameralı drone ile çalışmalara destek oluyor.

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