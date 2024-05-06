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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Roma'nın golünü Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü Bremer kaydetti. Roma puanını 60'a, Juventus ise 66'ya yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:06
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        Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında oynanan maçta evinde Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 35. hafta mücadelesinde ev sahibi Roma'nın golünü 15. dakikada Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü 31. dakikada Bremer kaydetti.

        Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

        Günün diğer mücadelesinde ise Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

        Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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