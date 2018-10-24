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Roma'da yürüyen merdiven çöktü: Çok sayıda yaralı var!

İtalya'nın başkenti Roma'da bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin çökmesi sonucu ilk bilgilere göre 30 kişi yaralandı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, başkent Roma'daki "Repubblica" metro istasyonunda bulunan yürüyen merdiven çöktü.

24.10.2018 - 11:26 | Güncelleme: İHA

İtalya'nın başkenti Roma’da oynanan Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde metro istasyonunda yürüyen merdivenin çökmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar içinde 15 Rus vatandaşının da olduğu öğrenildi. 

İtalya'nın başkenti Roma’da yaşanan yürüyen merdiven kazasında 30 kişi yaralandı. Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde Repubblica Metro İstasyonu'nda yaşanan olay sonrası yaralananlar arasında 15 Rus vatandaşında olduğu kaydedildi.
Rusya'nın İtalya'daki büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılanlar içerisinde 15 Rus vatandaşının olduğu bilgisi de verildi. Aynı zamanda yaralanan Rus vatandaşlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Rusya Büyükelçiliği, "Diplomatlarımızın doğrudan temas kurmasıyla tüm kurbanların listesi oluşturuldu" bilgisini paylaştı. 

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