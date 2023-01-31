Roma'da Zaniolo krizi yaşanıyor!

Ailesiyle beraber, başkent Roma'dan ayrılarak La Spezia kentine giden Zaniolo'nun bugün izinli olmadığı halde Roma'ya dönmediği ve kulübüyle arasındaki krizinin sürdüğü belirtildi.

İtalyan spor basınındaki haberlere göre, son dönemde takımdan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Zaniolo, Roma'nın Serie A'da pazar günü Napoli'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından bazı taraftarların hakaret ve tehditlerinin hedefi oldu.

Basındaki haberlerde, sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibi Bournemouth'unkine yakın bir teklif gelirse Zaniolo'yu ara transfer döneminde göndermekten yana olduğu aksi takdirde genç futbolcunun yaza kadar kulüpte kalacağı ancak kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.

ZANIOLO KRİZİNİN PERDE ARKASI

Sezonun ilk yarısında forma giydiği 17 maçta sadece 2 gol atabilen Zaniolo, bir süredir performansı sebebiyle spor kamuoyunun eleştiri oklarının hedefinde yer alıyordu. İlk kez 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Genoa ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan Zaniolo, teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahip çıkmasına karşın Roma'dan ayrılmak isteğini gündeme getirmesi süreci başka noktaya taşımıştı.

Bu sırada Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon euro'luk teklifini geri çevirmesi, sarı-kırmızılı İtalyan ekibini kızdırmıştı.