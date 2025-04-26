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        Haberler Yaşam Roma İmparatorluğundan kalan tarihi yerleşim: Nyon

        Roma İmparatorluğundan kalan tarihi yerleşim: Nyon

        İsviçre'nin Cenevre kentine 25 kilometre uzaklıktaki Nyon, yüzyıllardır bozulmamış tarihi yapısı ve Cenevre Gölü'nün kıyısındaki sakinliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:58
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        Vaud kantonuna bağlı, yaklaşık 23 bin kişinin barındığı Nyon, kalesi ve Prangins Şatosu gibi önemli yapılarının yanı sıra Roma kalıntılarıyla tarih meraklılarını bir araya getiriyor.

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        Tarihi milattan önce 50 yılına dayanan ve 2. yüzyıl başlarında Roma İmparatoru Julius Ceaser tarafından kurulduğu kabul edilen Nyon, aynı zamanda liman kenti olmasıyla da biliniyor.

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        Bölgede 1996 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan amfi tiyatro ve yerin altında bulunan Roma Müzesi, turistlerin ziyaretlerinde ilk sırayı alıyor.

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        Müze, envanterinde bulunan yaklaşık 20 bin eserin yanı sıra dönemin Roma şehrindeki günlük yaşamdan izler sunuyor.

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        "SADECE İLGİNÇ TARİHİ ESERLERİ SERGİLİYORUZ"

        Roma Müzesi sorumlusu Malika Bossard, kentin Romalılar tarafından kurulduğunu ve bulundukları yerde Roma'ya ait yapılar olduğunu söyledi.

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        Bossard, müzede dönemin Roma yaşamına dair izler sunulduğunu belirterek "Müzede yaklaşık 400 obje sergiliyoruz. Fakat depoda çok daha fazlası var. 20 bine yakın nesne burada sunulabilmek için çok fazla, sadece ilginç tarihi eserleri sergiliyoruz. Müzenin içinde bulunan duvarlar, Roma döneminde şehrin yönetim merkezi olan bazilikanın temelini oluşturuyor" dedi.

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        Müze küçük olmasına rağmen geçen yıl 18 bin turisti misafir ettiklerini aktaran Bossard, "Roma müzesini ziyaret etmenizi bekliyoruz. Çok özel bir müze, yerin altında, duvarlar nedeniyle burada çok özel bir atmosfer var. Gerçek otantik Roma duvarları, bu da çok özel bir atmosfer veriyor" diye konuştu.

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        #nyon
        #İsviçre
        #cenevre
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