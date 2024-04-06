Roma-Lazio: 1-0 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da oynanan derbi maçta Roma, sahasında Lazio'yu Gianluca Mancini'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Giriş: 06.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:46
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi maçta Roma, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Roma'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Gianluca Mancini attı.
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 55'e çıkarırken, Lazio 46 puanda kaldı.
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