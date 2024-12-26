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        Haberler Yaşam Roma'nın 70 dönümlük kompleks hamamı gün yüzüne çıkıyor

        Roma'nın 70 dönümlük kompleks hamamı gün yüzüne çıkıyor

        Efes Antik Kenti'nde, Roma döneminde yaklaşık 70 dönümde yapılan, içerisinde gimnazyum ve spor alanının da bulunduğu kompleks hamam ayağa kaldırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:15
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        Roma'nın 70 dönümlük kompleks hamamı gün yüzüne çıkıyor
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yıl boyunca kesintisiz hale getirildi.

        Bakanlığın bütçe, ekip ve teknik ekipman desteği, çalışmalara ivme kazandırdı.

        Kazı ekibi, halen antik kentteki tiyatro ve Stadyum Caddesi'nin kesişimindeki Liman Caddesi'nde çalışma yürütüyor.

        Proje koordinatörü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, AA muhabirine, 2023'ten bu yana Vedius Gimnazyumu, tiyatro, Stadyum ile Liman caddeleri ve Yedi Uyuyanlar Mağarası'nda çalışma yürüttüklerini söyledi.

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        Projenin yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Aybek, aralık ayında olmalarına rağmen 70-80 kişilik ekiple çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Yaklaşık 570 metrelik Liman Caddesi'nde çalıştıklarını belirten Aybek, "Daha önce açılmamış bölümlerin açılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz ve artık sona gelmiş durumdayız. Yeni ve çok iyi korunmuş bölümler ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte rölöve ile eş zamanlı olarak zemin kotlarının düzeltilmesine, yerini bildiğimiz sütunların yerlerine dikilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

        - Roma'nın en görkemli yapılarından biri ortaya çıktı

        Prof. Dr. Serdar Aybek, Efes Antik Kenti'nde ilk kez 1895'li yıllarda çalışılan Liman Hamamı'na yeniden odaklandıklarını anlattı.

        Roma İmparatorluğu'nun Anadolu topraklarındaki en büyük hamamını ortaya çıkardıklarına işaret eden Aybek, şunları kaydetti:

        "Liman Caddesi çalışmaları sırasında, 1895'ten beri konumu bilinen ve Roma'nın en görkemli yapılarından biri olan Liman Hamamı'nın oval salonunu, avlusunu, tuvaletini ve havuzlarını ortaya çıkardık. Zamanın vermiş olduğu birtakım tahribatlar vardı. Onların temizlenmesine yönelik çalıştık. Bundan sonraki süreçte, Roma'nın en görkemli yapılarından biri olan bu hamamı bütünüyle ele almayı planlıyoruz."

        Liman Caddesi'ndeki yapı ve sütunların da ayağa kaldırılacağına işaret eden Aybek, burasının Efes'in önemli bölümlerinden biri olduğunu söyledi.

        Caddedeki sütunların hemen hemen çoğunun yerlerinin bilindiğini aktaran Aybek, "Hızlı bir aksiyon alarak buradaki koruma projelerini tamamlayıp koruma kurullarından gerekli onayları aldıktan sonra ayağa kaldırma çalışmaları başlayacak." diye konuştu.

        LİMAN HAMAMI

        Roma imparatoru Titus Flavius Domitianus döneminden kalma kompleks hamam, gimnazyum ve spor alanından oluşuyor. 70 dönümlük araziye yayılan hamamın girişinde, boğa başı oyması ve çiçek motifleriyle süslenmiş çeşme bulunuyor.

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        #70 dönümlük kompleks hamam
        #Efes Antik Kenti
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