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Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

İki gladyatörün halka açık bir arenada ölümüne dövüştüğü gladyatör oyunları, hem Roma'da hem de diğer ülkelerde çok meşhurdu. Önceleri bir "spor" olarak başlayan bu aktivite, daha sonra imparatorların güç gösterisi ve korkutma aracı haline geldi.

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  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Tarihi sevin veya sevmeyin ama yine de Roma zamanındaki meşhur gladyatör oyunlarını bilirsiniz. Tüm halkın izlediği sırada iki gladyatör dev bir arenada karşı karşıya gelir ve ölümüne savaşır; gerçek anlamda ölümüne savaşır!

    Hatta Romalılar bunun için 60 binden fazla seyirciyi alan Kolezyum'u bile inşa etti. Peki, son derece şiddet içeren tüm bu oyunlar neden bu kadar seviliyordu?
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Bir siyasi araç haline gelmeden önce gladyatör savaşları, daha önceki oyunlarda hayatını kaybeden gladyatörlerin cezanesi ile başlardı ama zamanla daha siyasi bir hal aldı ve kısa sürede ölüleri değil yaşayanları onurlandırmanın bir yolu haline geldi. Oyunlar kısa sürede Roma imparatorları için halka karşı bir güç gösterisine dönüştü.
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Arenada, halkın gözü önünde kazanmak büyük bir prestij meselesiydi ve kaybeden savaşçılar öldürülüyordu. Gladyatörler, genelde profesyonel savaşçılar arasından seçiliyordu ancak daha sonra köleler, esirler ve suçlular da bu ölümlü savaşa katılmaya zorlandı.
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Gladyatörlere sunulan devlet imkânları çok iyiydi ancak yine de bu, bir insanın ölümü kasıtlı olarak seçmesini açıklamıyor. Bunun için en doğru bakış açısı, Romalıların yetiştirilme tarzı.

    Romalılar ölümlülüğün aşırı farkındaydı. Onlara ölümden korkmamaları öğretildi ve ölüm tarzlarını seçmelerine önem verildi. Antik Roma'da ölüm oranı yüksekti bu nedenle açlıktan veya hastalıktan ölmek yerine bir gladyatör olarak ölmek çok daha çekiciydi.
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Çatışmada kazanmak, hem üst hem de alt sınıflar için büyük bir sosyal prestij meselesiydi; her iki durumda da bir kazan-kazan durumu olarak kabul ediliyordu. Onurlu yaşamak veya onurlu ölmek. 

    Gladyatörlerin hayatlarını olabilecek en korkunç şekilde feda etmelerini izlemek, kültürel seçkinler ve sıradan kitleler için eğlenceliydi. Yabancıların hayatları Romalılar için önemli değildi. Savaşçıların çoğu ya mahkum ya da suçlu olduğundan, neredeyse insan olarak kabul edilmiyorlardı.
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Tarihçiler, Roma gladyatör sporlarının insanlar arasında dostluğu teşvik etmeye yardımcı olduğuna inanıyor. Aynı zamanda, acımasız cinayetler, İmparator'a asla karşı gelmemeleri için bir uyarı olarak, insanlar arasında korku uyandırmaya yardımcı oluyordu. Ayrıca, kaybeden gladyatörün hayatının bağışlanıp bağışlanmaması gerektiğini başparmak hareketleriyle işaret edecek olan seyirciler hissetikleri güç karşısında oldukça memnun oluyordu.
  • Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?

    Ayrıca spor izlemek hem eğlenceli hem de adrenalin doluydu. Herkes kendini bir savaşçı ile özdeşleştiriyor ve onlarla bağ kuruyordu. Tıpkı şimdiki zamanda bir futbol maçı izlemek gibi. Üst sınıflar, bu kanlı sporu korku uyandırmak için seyrederken, alt sınıflar bunu arenada öldürülen savaşçıdan daha üst sınıfta hissetmek için seyrediyordu. Roma gladyatör oyunları, tüm sosyal sınıfları bir araya getiren tuhaf bir olay olarak hizmet etti ve ülkede garip bir birlik ruhu yaratıyordu. 

    Kaynak: Science ABC

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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