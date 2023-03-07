Tarihi sevin veya sevmeyin ama yine de Roma zamanındaki meşhur gladyatör oyunlarını bilirsiniz. Tüm halkın izlediği sırada iki gladyatör dev bir arenada karşı karşıya gelir ve ölümüne savaşır; gerçek anlamda ölümüne savaşır!

Hatta Romalılar bunun için 60 binden fazla seyirciyi alan Kolezyum'u bile inşa etti. Peki, son derece şiddet içeren tüm bu oyunlar neden bu kadar seviliyordu?