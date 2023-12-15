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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Roman Kahramanları Edebiyat Festivali

        Roman Kahramanları Edebiyat Festivali başlıyor

        İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 19-21 Aralık 2023 tarihleri arasında okurlarla buluşacak. Bu yıl eserlerinin okutulması Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen Sabahattin Ali de festivalde özel bir etkinlikle anılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:40
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        Roman Kahramanları Edebiyat Festivali
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        Hedef kitlesinde gençlerin yer aldığı, edebiyatı ve romanı onların hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan “Roman Kahramanları Edebiyat Festivali” başlıyor! 19-21 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nde yazarlar, akademisyenler, araştırmacılar ve en beğendikleri romanların kahramanlarını, onların kostümlerini giyerek canlandıran öğrenciler bir araya gelecek.

        Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ın, Dünya Roman Kahramanları Günü olarak kutlanmasıyla başlayan; ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerini, üniversite öğrenci ve akademisyenlerini, yazarları, romancıları, uzmanları ve edebiyatseverleri bir araya getirerek şenlikli bir buluşmaya dönüşen festival her geçen yıl kapsamını genişleterek büyümeye ve daha fazla edebiyatsevere ulaşmaya devam ediyor.

        “Bir Türk romanı geleneği var mı? Roman türünün, Cumhuriyetin kuruluşuna karşılık gelen 100 yıl içinde uluslararası seviyeye ulaştığını söyleyebilir miyiz?” sorularından yola çıkan festivalin bu yılki konusu “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı / Romanların Aynasında Türkiye”.

        Festivale katılacak yazarlar ise Gülten Dayıoğlu, İnci Aral, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen, Oya Baydar, Feridun Andaç, Aslı E. Perker, Tuna Kiremitçi, Metin Celâl, Adnan Özer, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, İbrahim Dizman, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Rüstem Arslan, Dr. Egemen Ozan Sönmez, Doç. Dr. Haluk Öner, Doç Dr. Selda Uygur Gürbüz, Yusuf Çotuksöken, Kenan Göçer, Esra Yapıcıoğlu, Hasan Öztürk, Elvan Kaya Aksarı, İmren Tübcil, Mustafa Okumuş, Serkan Türk, Neslihan Önderoğlu ve Fecri Polat.

        Sabahattin Ali
        Sabahattin Ali

        Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en sevilen, eserleri en çok yayımlanan yazarlarından olan ve eserlerinin okutulması Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen Sabahattin Ali de festivalde özel bir etkinlikle anılacak.

        2023 yılında kostümleriyle performans sergileyecek ve etkinliklere katılacak okullar: İstanbul Marmara Koleji, Kocaeli Marmara Koleji, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (İstanbul), Sakarya Mithatpaşa Anadolu Lisesi, Sakarya Altınküre Teknokent Koleji, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi (Kocaeli) , Özel Bilfen Liseleri (İstanbul), Bandırma Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Pendik Alparslan Anadolu Lisesi (İstanbul), Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi (İstanbul), Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (İstanbul), Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul), Darüşşafaka Lisesi (İstanbul), Pertevniyal Lisesi (İstanbul), İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu (İstanbul), Gebze Özel Hisar Okulları (Kocaeli), TED Üsküdar Koleji (İstanbu), Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi (Aydın), Sancaktepe Şehit Emre Baysal Anadolu Lisesi (İstanbul), Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (İstanbul), Bakırköy Anadolu Lisesi (İstanbul), Kartal Türk Kızılayı Anadolu Lisesi (İstanbul), Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencileri.

        Bu yıl festival kapsamında paralel bir etkinlik olarak 32 sanatçının imzasını taşıyan ve 60 tablodan oluşan “Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları” resim koleksiyonu, 18-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisinde sergilenecek. Serginin açılışı 18 Aralık 2023 tarihinde saat 13:30’da yapılacak.

        19-21 Aralık 2023 tarihleri arasında, İstanbul Marmara Eğitim Vakfının ve Maltepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Marmara Eğitim Köyü’nde (Maltepe Üniversitesi Kampüsü) ve Penguen Kitabevi- İçerenköy’de 8’incisi gerçekleştirilecek “Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali” herkese açık ve etkinliklere katılım ücretsiz...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Marmara Eğitim Vakfı
        #dünya roman kahramanları günü
        #Roman Kahramanları Edebiyat Festivali
        #Sabahattin Ali
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