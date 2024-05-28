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        Roman Kvet, Sivasspor’a veda etti

        Viktoria Plzen'den kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Roman Kvet, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlı takıma veda mesajı paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:05
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        Sivasspor'da ayrılık!
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        Sivasspor’da top koşturan Çekyalı oyuncu Roman Kvet, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

        FC Viktoria Plzen'e geri dönen Roman Kvet, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

        Kvet, fotoğrafa, “Her şey için teşekkürler Sivasspor” notunu ekledi.

        Sezon başında Çekya ekibi Viktoria Plzen’den, Sivasspor’a kiralık olarak transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 26 maça çıktı. 1 gol atan ve 2 de asist yapan Kvet, 849 dakika sahada kaldı.

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