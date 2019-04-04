KPMG Football Benchmark ekibinin, sezon başında sansasyonel bir şekilde Real Madrid'den Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devine kazancını analiz etti. Dört yıllık sözleşmeye imza atan CR7'nin siyah-beyazlılara toplam maliyeti 340 milyon euro oldu.
Kasasında bu yüksek parayı çıkaracak olan Juventus, CR7 sayesinde bu sezon tüm gelirlerinde artış yaşadı. Sezon sonunda toplam 515 milyon euro gelir hedefleyen İtalyan devi, maç geliri, ticari gelir ve yayın gelirlerinde adeta tavan yaptı.
TİCARİ GELİR 200 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon maç gelirlerinden 57 milyon euro kazanan Juventus, bu sezon ise şu ana kadar 70 milyon euro'yu kasasına koydu. Yayın gelirini Ronaldo sayesinde 200 milyon euro'dan 245 milyon euro'ya çıkaran Juve, ticari gelirlerini de 5 milyon euro'luk artışla 200 milyon euro seviyesine yükseltti. Sosyal medyada büyük bir patlama yaşayan Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarını Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon kişi daha takibe aldı.
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