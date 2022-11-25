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Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf!

Kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet 2022 Dünya Kupası'na da taşındı. Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Ronaldo'nun gol sevincini tribündeki Messi posterinin önünde yaşaması tarihi bir an ortaya çıkardı.

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  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Portekiz, ilk maçında Gana ile karşı karşıya geldi.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Portekiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup edip dev turnuvaya üç puanla başladı.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

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  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Portekiz'in galibiyetiyle noktalanan mücadeleye ise Ronaldo'nun gol sevinci damgasını vurdu.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Yıldız futbolcu penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, golden sonra meşhur 'siuuuuu' hareketini yaparak sevinç yaşadı.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    37 yaşındaki futbolcunun gol sevincini tribünde yer alan Messi posterinin önünde yaşaması dikkat çekerken, ortaya tarihi bir fotoğraf çıktı.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Bu arada Ronaldo, maçın ardından sosyal medyadan 5 fotoğraf paylaşırken, Messi'li fotoğrafı paylaşmaması ise Arjantinli meslektaşına saygı duyduğu şeklinde yorumlandı.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Kariyerleri boyunca karşılaştırılan Ronaldo ve Messi, belki de son kez bir Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. İki isim de ilk maçlar sonunda 1'er gol atarken, gollerin penaltıdan gelmesi ise dikkat çekti.
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

    Ronaldo ve Messi, geçtiğimiz günlerde bir reklam filminin çekimlerinde satranç oynarken fotoğraflanmıştı. Bu kare binlerce yorum ve beğeni almıştı. 
  • Ronaldo'nun gol sevinci sırasında Messi'li tarihi fotoğraf! - Son dakika spor haberleri

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