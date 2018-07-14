Dünyanın en pahalı transferlerinden biri olarak Real Madrid’den İtalya’nın Juventus takımına geçen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo kazandığı paralar kadar, harcadıklarıyla da ilgi çekiyor.

Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre yıldız futbolcunun satın alma değerinin 18 milyon dolara vardığı tahmin edilen bir de otomobil garajı var. Ancak alış fiyatları üzerinden değerlendirilen bu garajın koleksiyon değeri de hesaplandığında değerinin 2, hatta 3 katına çıkabileceği de konuşuluyor.

100 milyon Euro gibi oldukça yüksek bir transfer bedeliyle Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo, bu bedelle tek başına Türkiye Süper Ligi’nde Galatasaray Futbol takımının tamamından 15 milyon, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarından ise 30-35 milyon Euro daha pahalı bir futbolcu haline geldi.

Yıldız futbolcunun garajı ise, koleksiyon değeri üzerinden satıldığı varsayılırsa Trabzonspor takımının tamamını satın almaya yetiyor. Hele bir de söz konusu otomobillerin Türkiye’deki vergilerle satın alındığı varsayıldığında ulaştığı değer Türkiye Süper Ligi’ndeki büyük birkaç takım dışında kalanları tamamının satın alınabileceği bir rakama çıkabiliyor.

Transfermarkt verilerine göre

Galatasaray 84 milyon Euro

Beşiktaş 70 milyon Euro

Fenerbahçe 63 milyon Euro

Trabzonspor 46 milyon Euro

Ekteki foto galeride ünlü futbolcunun garajındaki araçların yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmını görebilirsiniz.

Cristiano Ronaldo’nun garajındaki en pahalı araç 1200 beygir gücündeki Bugatti Chiron

3 milyon dolar

Bugatti Veyron 16,4 Grand Sport Vitesse 1200 BG

3 milyon dolar

Ferrari La Ferrari

1 milyon 750 bin dolar

Rolls Royce Phantom

400 bin dolar

Ferrari 599 GTO

385 bin dolar

Lamborghini Aventador LP 700-4

318 bin dolar

Ferrari 599 GTB Fiorino

318 bin dolar

Mc Laren MP4-12 C

300 bin dolar

Ferrari F430

300 bin dolar

Rolls Royce Ghost

250 bin dolar

Bentley Continental GT Speed

220 bin dolar

Aston Martin DB 9

200 bin dolar

Audi R8

150 bin dolar

Maserati Grand Cabrio

140 bin dolar

BMW M6 Gran Coupe

102 bin dolar

Porsche 911 Carrera

101 bin dolar

Porsche 911 Turbo S

96 bin dolar

Audi RS 6

80 bin dolar

Mercedes Benz S 65 AMG Coupe

55 bin dolar

Audi Q7

50 bin dolar