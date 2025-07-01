Rönesans Avrupa'da büyüyor

Rönesans Holding, 2015 yılında satın aldığı Ballast Nedam ile başta Hollanda olmak üzere Avrupa'da önemli adımlar attı. Ballast Nedam, Rijnkade Arnhem projesiyle Hollanda'nın su baskınlarına karşı korunmasına katkı sağladı. Aynı zamanda, ülkenin yıllık 100 bin konut ihtiyacına modüler yapılarla daha hızlı, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sundu ve karasal rüzgar türbinlerini su üzerinde inşa etti.

Ballast Nedam, kurucuları arasında yer aldığı Johan Cruijff Arena’yı yakın zamanda sürdürülebilir çözümlerle yeniledi. Ayrıca Lüksemburg’daki Avrupa Yatırım Bankası genel merkezinin genişletme projesini üstlendi.

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BALLAST NEDAM'IN CİRODAKİ PAYI YÜZDE 40’A ULAŞTI

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding olarak dünyanın en büyük müteahhit şirketleri arasındaki yerlerini uzun yıllardır koruduklarını hatırlatarak, 2015 yılında satın aldıkları Ballast Nedam ile öncü ve sürdürülebilir projelere imza attıklarını söyledi.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp

Rönesans Holding'in Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye'de de lider konumda olduğunu anlatan Ilıcak Kayaalp, "Dünyanın 30'dan fazla ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 35 binden fazla çalışanımız var. IFC, Meridiam, Samsung C&T, TotalEnergies gibi çok uluslu ortaklarımız var. Ballast Nedam’ın ise konsolide ciromuzdaki payı yaklaşık yüzde 40’a ulaştı. Ballast Nedam, kökleri 1870’li yıllara kadar uzanan çok eski bir inşaat şirketi, aynı zamanda Hollanda’nın ilk 10 inşaat şirketi arasında. Bugün Hollanda’da kullanılan birçok simge altyapı ve üstyapı projesinde Ballast’ın imzası var" dedi.

"BALLAST NEDAM'I ÜÇ YILDA KÂR EDEN BİR ŞİRKET HALİNE GETİRDİK" Rönesans olarak faaliyetlerini Avrupa'ya genişletme vizyonunun oldukça eskiye dayandığını anlatan İpek Ilıcak Kayaalp, 2009 yılında Avusturyalı İnşaat şirketi PORR'un yüzde 10 hissesini satın alarak Avrupa'ya adım attıklarını hatırlattı. REKLAM 2013 yılında İsviçre’de, Avrupa’nın en uzun ve en derin demiryolu tüneli olan Gotthard Base tünelini inşa eden Alpine Bau grubunun iştirakini, 2014 yılında Almanya'nın köklü inşaat şirketi Heitkamp’ı, 2015 yılında da yine Hollanda’nın 150 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan, altyapı, üstyapı ve endüstriyel projelerini yapan Ballast Nedam’ı satın aldıklarını ifade eden Ilıcak Kayaalp, "Satın aldığımızda Ballast Nedam finansal olarak zor durumda olan bir şirketti. Birçok projede büyük miktarda zarar ediyordu. Satın aldıktan sonra, biz burada Rönesans farkını ortaya koymaya çalıştık. Şirketin özüne dokunmadık ama diğer ülkelerde ve iştiraklerimizde çalışıp Rönesans kültürüne sahip yönetim kadrolarımızı buraya transfer ettik. Ballast Nedam’daki kadroları koruyarak, şirketi yeniden yapılandırdık. Üç yılda kâr eden bir şirket haline getirdik. Şirketin genel işleyişi, risk yönetimi, proje seçimi, teklif ve kontrat süreçlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Özellikle 2024 yılı Ballast Nedam’ın hem sürdürülebilirlik yaklaşımı hem de güçlü finansal performansıyla öne çıktığı bir yıl oldu. 1,2 milyar Euro’luk geliriyle Ballast Nedam, bugün Rönesans Holding’in yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor" diye konuştu.

"UYGUN FIRSATLAR ÇIKTIĞINDA AVRUPA’DA YENİ SATIN ALMALAR YAPABİLİRİZ" Bugün Ballast Nedam’ın finansal açıdan çok güçlü bir şirket haline geldiğini ve Avrupa’nın yanı sıra Karayipler, Saint Marteen, Sri Lanka ve Gine gibi dünyanın farklı ülkelerinde önemli projelere imza attığının altını çizen İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Holding olarak, stratejik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak; Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki sürdürülebilir büyümemize destek olacak yeni satın almalar için de her zaman takipteyiz. Uygun fırsatlar çıktığında, bunu değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı. "13 BİN ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS SAĞLADIK" Rönesans olarak sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını yalnızca çevresel projelerle sınırlamadıklarına dikkat çeken İpek Ilıcak Kayaalp, STK’larla birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerinin altını çizdi. Eğitimi de sosyal sorumluluğun temel alanlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: REKLAM "2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Rönesans Eğitim Vakfı (REV), bugün itibarıyla 13 bin öğrenciye karşılıksız burs sağlamış durumdayız. Burada cinsiyet eşitliğine de ayrıca önem veriyoruz ve vakıf olarak yüzde 50 dengesini benimsiyoruz.

Bunun yanı sıra genç istihdamını destekleyen 'Pusula' programımız bulunuyor. Bu program ile her yıl üniversiteden yeni mezun gençlere Rönesans Holding ve bağlı grup şirketlerinde iş imkânı sunuyoruz. Rönesans olarak 2016’dan bu yana Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformunun bir üyesiyiz. Bu doğrultuda insan kaynakları politikalarımızı yeniden tasarladık; tüm alanlarda kadın ve erkek çalışanlar için fırsat eşitliği sağlıyoruz. Yönetim kurullarımızda yüzde 50 kadın hedefine Rönesans Gayrimenkul Yatırım’da ulaştık. Diğer şirketlerimiz de bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yürütüyoruz." "TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARIMIZI 5 YIL İÇİNDE 12 MİLYAR EURO'YA ÇIKARACAĞIZ" Bugün bir Türk şirketi olarak, dünyanın en zorlu coğrafyalarında Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen İpek Ilıcak Kayaalp, "30 ülkede operasyonu ve yatırımları olan global bir Türk şirketiyiz. Bugün gelirlerimizin büyük çoğunluğunu yurt dışından elde ediyoruz. Bugüne kadar yurtdışı faaliyetlerimizden 40 milyar Euro kazanç elde ettik ve buradan elde ettiğimiz kaynağı ülkemize yatırdık. Türkiye’de bugüne kadar sağlıktan enerjiye, inşaattan gayrimenkule birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 8 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Bunu 5 yıl içerisinde 12 milyar Euro’ya taşımayı hedefliyoruz. Bugün finansman yaratma kabiliyetimiz sayesinde, ülkemiz ekonomisine de çok önemli bir destek sunuyoruz" dedi.

REKLAM "CEYHAN PP PROJESİ İLE TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALACAK" Ceyhan’da hayata geçirilecek 2 milyar dolar yatırım tutarına sahip Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminal Projesi’nin ülke ekonomisine katkısına değinen İpek Ilıcak Kayaalp, şöyle konuştu: "Ceyhan Polipropilen projemiz, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açığın kapatılmasına yıllık 300 milyon dolarlık doğrudan katkı sağlayacak stratejik bir yatırım. Bu projenin EPC kapsamındaki mühendislik, tedarik ve inşaat işlerini ise Ballast Nedam üstleniyor. Bu projede çevre ve uyum çalışmalarının iyi örneklerini görüyoruz. Sahada görev alan biyologlarımız eşliğinde, çevresel etkileri azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 9 bin yeşil deniz kaplumbağası yavrusunu güvenle denize ulaştırdık, 200’den fazla hayvan türünü yeni habitatlara taşıdık. Biyologlarımız çok nadir bir bitki keşfettiler; “hoşnergis”. Bunların 2 bin tanesini koruma altına aldık, tekrar filizlenmelerini sağladık ve böylece bu bitki türünün yok olması engellendi.” REKLAM AVRUPA YATIRIM BANKASI'NIN YENİ GENEL MERKEZİ'NİN RÖNESANS YAPACAK Ballast Nedam'ın yeni üstlendiği projelerden biri Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası'nın genel merkezinin yapımı. Avrupa Yatırım Bankası Genel Merkezi, verimli çalışma alanları, teknik bölümler ve çalışanların bir araya geldiği alanları barındıran inovatif bir yerleşim planını temsil ediyor. Projenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MODÜLE YAPILARINDAN BİRİ LAHEY'DE Ballast Nedam CEO’su Kemal Sağlam ise, sürdürülebilir projeler konusunda Ballast Nedam’ın altyapı, bina, hastane, veri ve lojistik merkezleri, endüstriyel tesisler ve su konusunda uzmanlaştığını ifade etti. Ballast Nedam’ın Wognum’da bulunan modüler inşaat fabrikası hakkında da bilgi veren Kemal Sağlam, “Modüler inşaat, projeleri geleneksel yöntemlere göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı ve daha düşük karbon emisyonuyla projeleri tamamlamamıza ve sahadaki süreyi düşürmemize olanak tanıyor. Ayrıca geleneksel inşaat metotlarına kıyasla modüler inşaatta atık oranı çok düşük ve 10’da 1’i kadar atık çıkan modüler inşaatta kapasitemizi iki yılda iki katına çıkardık. Sonuç olarak Rönesans olarak Hollanda’nın yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına modüler yapı ile daha hızlı, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik çözümler sunuyoruz. Lahey’de inşa ettiğimiz 70 metre yüksekliği ve 1.171 konut kapasitesiyle dikkat çeken Waldorp Four projesiyle sadece Hollanda’nın en büyük modüler konut projesini değil, Avrupa’nın da büyüklerinden birini hayata geçiriyoruz’ dedi.

REKLAM SU ÜZERİNDE HIZLI VE MALİYETİ DÜŞÜK ÇÖZÜMLER Ballast Nedam’ın Hollanda’nın rüzgar enerjisinde de etkili olduğunu belirten Kemal Sağlam, yenilenebilir enerji projelerinden Windplanblauw’un çok özgün ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Flevoland bölgesindeki 28 eski rüzgar türbini söküldü ve yerlerine teknolojik olarak çok daha gelişmiş, kara ve deniz temellerini birleştiren benzersiz bir 'cofferdam' yapısıyla inşa edilmiş 24 yeni türbin yerleştirildi. Türbin sayısı azalsa da bugün geçmişe oranla çok daha fazla yeşil enerji üretimi sağlanıyor. Bu da özellikle bu bölgedeki elektrik ihtiyacına ciddi bir katkı sunuyor. Sığ suda adacıklar oluşturup, karadaki türbinleri bu adacıklar üzerine yerleştirdik. Böylece deniz türbinlerine göre daha düşük maliyetli bir çözüm sunmuş olduk. Bu çözüm de yatırımcı tarafından çok sevildi. 3,5 yılda tamamlanan bu dev enerji yatırımı, mühendislik sınırlarını zorlayan, ekosisteme saygılı yapısıyla sadece Hollanda’nın değil, tüm dünyanın dikkatini çekiyor." BATIRMA TÜNELİ TEKNOLOJİSİ Tünel inşaatının Ballast Nedam'da uzun bir geçmişi olduğunu anlatan Kemal Sağlam, Hollanda'da bulunan 40’tan fazla tünelin birçoğunda Ballast Nedam’ın imzası olduğunu söyledi.