Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. portföyünde bulunan 16 ayrı yatırımla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, AVM ve ofis ağırlıklı, ulusal ve uluslararası markaların kiracı olarak yer aldığı ve güçlü gelir getiren varlık portföyü bulunuyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde 7 farklı şehirde bulunan Optimum, Piazza, Hilltown, Kozzy ve Maltepe Park markalı AVM'lerin yanı sıra Hilltown Küçükyalı Ofis, MaltepePark Ofis, Maltepe Piazza Ofis ve RönesansBiz Küçükyalı Ofis yer alıyor.

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, portföylerinde bulunan varlıkların düzeltilmiş toplam değerinin 31 Aralık 2024 itibariyle 123 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Düzeltilmiş kira gelirlerinin ise bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 7,3 milyar TL’ye yükseldiğini, maliyetlerin de kontrol altında tutulmasıyla düzeltilmiş FAVÖK’ün ise yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Yaşar, ayrıca düzeltilmiş nakit ve nakit benzerlerinin ise yüzde 46 artarak 4 milyar TL seviyesine ulaştığını anlattı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 2024 yılında çok olumlu bir ivme yakaladığını ifade eden Yaşar, “Kira sözleşmelerimizin enflasyona endeksli ve ciro artışlarına paralel olması nedeniyle kira gelirlerimiz, enflasyon oranının üzerinde seyrederek sürdürülebilir bir gelir artışı sağladı. Portföyümüzdeki kira gelirlerimiz baz kira ve ciro kira olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Baz kira gelirlerimiz enflasyon ile paralel artarken, ciro kira gelirimiz de kiracıların gelirlerinde yaşanan reel artışları yakalamamızı sağlıyor. Ciro kira maddesi aynı zamanda kira gelirlerinin aylık olarak güncellenmesine de olanak tanıyor. Kiracılarımızın ilgili mağazalardan elde ettikleri gelirler, enflasyonun oldukça üzerinde seyrettiği için ciro kira gelirlerimizin toplam kira gelirlerimiz içindeki payı da artarak 2024 yılında yüzde 41,5 seviyelerinde seyretti” diye konuştu.

"SEKTÖRDEKİ KONSOLİDASYON FIRSATLARINI GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

Geçmiş yıllarda AVM sektöründe çok hızlı bir büyüme yaşandığını hatırlatan Yağmur Yaşar, mevcut durumda ise bazı AVM’lerin kapandığını, yeni arz olmadığını ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde de sektörde yeni yatırım planlanmadığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde özellikle tek AVM’lerin zorlanacağını ve sektörde bir konsolidasyon yaşanmasının beklendiğini belirten Yaşar, Rönesans Gayrimenkul’ün portföy yapısına uygun, değer katacak yatırımlara her zaman açık olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Mevcut piyasa koşullarında 2024’ü en iyi geçiren şirketlerden biriyiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Bugüne kadar sağlıklı bir şekilde büyüdük. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüyeceğiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Pazar liderliğimizi korumak amacıyla hem organik ve hem de inorganik olmak üzere büyüme fırsatlarını göz önüne alıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevzuatın izin verdiği ölçüde temettü dağıtımını değerlendireceğiz.”