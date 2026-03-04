Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp: 19 bin çalışan ve paydaşımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik

Rönesans Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütünsel bir bakışla ele almak, iyi örnekleri paylaşmak ve özel sektör, sivil toplum - akademi ile uluslararası kuruluşların ortak sorumluluğunu konuşmak üzere, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış: Özel Sektör–STK-Akademi–IFI İş Birliği Konferansı” düzenledi.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, konferansta yaptığı konuşmada, 40 bini aşkın çalışanı ve 40 ülkedeki faaliyetleriyle Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ını etkileyen sektörlerde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Rönesans Holding olarak etki alanlarının sorumluluklarını çok ciddiye aldıklarını ifade eden Ilıcak Kayaalp, bir yılda 200 milyondan fazla insana temas ettiklerini ve etki alanının yarısının kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“İnşaat sektöründe doğmuş bir kurumuz. ‘Bu sektör değişmez’ denilen bir yerden geliyoruz. Bugün ise, halka açık şirketimizin yönetim kurulunun yüzde 50’si kadın. Holding yönetim kurulunda ise bu yıl kadın temsil oranını yüzde 50’ye yükseltiyoruz. Kadın yönetici oranımız yüzde 49. Grup genelinde kadın çalışan oranımız her yıl artıyor ve sektör bazında dünya ortalamasının üzerindeyiz. Bunlar benim için çok gurur verici rakamlar ve bizim için çok önemli, takip ediyoruz; daha gidecek yolumuz var.”

19 BİN KİŞİYE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kadınların güvende olmadığı bir yerde, sayıların tek başına anlamlı olmadığını ifade eden İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu nedenle Business Against Domestic Violence öncülüğünde Ev İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı hayata geçirdik. Çalışanlarımız için kurum içi destek mekanizmaları kurduk. Kurum dışı destekler için iş birlikleri yaptık. 19.000 çalışan ve paydaşımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik” diye konuştu.

Hastanelerde 90 milyon hastaya hizmet verdiklerini ve bu rakamın 54 milyonunun kadın olduğunu anlatan İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: “Kadın sağlığına yönelik kritik teknolojileri ülkemize kazandırdık. HPV aşısını hem kadın hem erkek çalışanlarımız için sağlık sigortası kapsamına alan ilk kurumlardan biri olduk. Ceyhan’da İlçe Sağlık ve Eğitim Müdürlüğü ile bölge okullarındaki kız çocuklarına HPV aşısı uygulamasını hayata geçirdik. Yine aynı bölgede, mamografi taraması ile 1.500 kadına ulaşmayı planlıyoruz. Sivas’taki yenilenebilir enerji projemizde ise bugüne kadar 6.600’den fazla kadına meme kanseri taraması yaptık.”

KAYNAKÇI OKULU KURDUK, KADIN MEZUNLARI İSTİHDAM ETTİK

Türkiye’nin farklı illerinde 12 AVM’leri olduğunu hatırlatan Ilıcak Kayaalp, bir yılda 114 milyon kişiyi ağırladıklarını belirten İpek Ilıcak Kayaalp, AVM’lerde kadın girişimcileri destekleyen modeller geliştirdiklerini söyledi. Kadınların ürünlerini güvenle satabilecekleri, sürdürülebilir bir gelir yaratabilecekleri alanlar oluşturduklarına dikkat çeken İpek Ilıcak Kayaalp, Kahramanmaraş’ta düzenledikleri Kadın Emeği Festivali ve diğer etkinlikler ile, depremden etkilenenler başta olmak üzere 400 kadının kendi işini kurmasına vesile olduklarını vurguladı.

Adana Ceyhan’daki yatırımlarında bir kaynakçı okulu kurduklarını ve bu okuldan mezun olan kadınların bugün iş hayatında olduğunu ifade eden Ilıcak Kayaalp, iki kadın mezunun ise Rönesans projelerinde çalıştığını, diğerlerinin ise Türkiye’de ve Avrupa’da farklı kurumlarda çalışmaya başladığını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE 45 BİNDEN FAZLA KADIN VE ÇOCUĞA ULAŞTIK

Deprem bölgesinde, UNFPA, UNICEF, Sivil Toplum için Destek Vakfı gibi paydaşlarla ve Rönesans Eğitim Vakfı gönüllüleriyle 45 binden fazla kadın ve çocuğa ulaştıklarını ifade eden İpek Ilıcak Kayaalp, “Çünkü kriz zamanlarında en ağır yükü kadınların ve çocukların taşıdığını biliyoruz” diye konuştu.

İş hayatında ve toplumsal alanda kadınların güçlenmesine katkı sunmanın en anlamlı sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: “Eşitlik ancak hayatın her alanında mümkün olduğunda anlamlı. Tüm bu çalışmalarda biz, eşitliği tek bir başlık altında değil; bütüncül bir çerçevede ele alıyor, katılımcı bir kültürle kendi alanında en etkin paydaşlar ile hayata geçiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar; kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, toplumsal hayatta görünür olması, sağlık ve eğitim haklarına eşit erişimi ve kriz zamanlarında yalnız bırakılmaması çerçevesinde oluşturuldu. Bu yolculuk kişisel olarak da benim için çok kıymetli.…”

KADINLARIN GÜÇLENMELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI

Konferansta konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ise eşitlik ve adalet için, kadınların yaşam döngülerinin her aşamasında, güçlenmelerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Kadınların iş hayatında güçlendirilmesinin sadece bir hak meselesi olmadığını ifade eden Khan, şunları söyledi: “Bu aynı zamanda ekonomik büyümenin ve güçlü toplumların da temelini oluşturur. Kadın ve aile dostu politikalar; aile ve kariyer sorumluluklarının dengelenmesi, evdeki bakım yükünün eşit paylaşımı ve aile içi şiddeti bir iş yeri meselesi olarak ele alarak, bu hedefe ulaşmamızın anahtarı olabilir. Politikalarımızı bugün dönüştürerek, her kadın ve kız çocuğunun ekonomik ve sosyal potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabiliriz.”