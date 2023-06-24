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Rostov nerede? Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?

Wagner ile Rus ordusu arasında tansiyon yükseldi. Gündemi yakından takip eden ve olaylar hakkında araştırma yapan kişiler arama motorlarında,”Rostov nerede? Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Rostov nerede? Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?
HABERTURK.COM

Gündemde yer alan haberler sebebiyle dünyanın gözü Rusya’da yer alan Rostov’a çevrildi. Wagner’in “Darbe girişimi” başlattığı iddiasıyla gündem çalkalandı. Bu kapsamda araştırılan, "Rostov nerede? Rostov haritadaki yeri ve konumu nasıl?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

ROSTOV HAKKINDA

Rostov, (Rusça: Ростов) Rusya'daki en eski ve turistik şehirlerin arasında yer almaktadır. Yaroslavl Oblastı'da Nero Gölü'nün kıyısı konumunda olan Rostov’un 2010 nüfus sayımına göre nüfusu 31.791'dir. Kentin adı Rostov olmasına rağmen Ruslar tarafından Büyük Rostov anlamına gelen Rostov Veliky olarak adlandırılır.

ROSTOV NERESİ?

13. yüzyıldan önce de önemli şehirlerin arasında yer alan Rostov, asıl önemini 13. yüzyılda Rusların önde gelen beyliklerinden birinin başkenti olmasıyla kazandı. Sonrasında 1474 yılında Moskova Knezliği hakimiyetine giren Rostov, bu tarihten sonra da önemli bir din merkezi olarak önemini korudu. Ayrıca bu yüzyıl içerisinde Moğol işgaline uğrayan Rostov, büyük şehir olmaktan çıkıp ortalama bir şehir haline geldi. Buraya gittiğinizde birçok kiliseyle karşılaşabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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