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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Roza isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ROZA ADININ ANLAMI NEDİR?

Roza ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Roza adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Roza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ROZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Roza ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Gül, çiçek. Mutlu, uğurlu.

ROZA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Roza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Roza adını koymak caizdir.

ROZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Roza ismini kullanan 2.971 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Roza ismini kullanan 833 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Roza ismini kullanan 87 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Roza ismini kullanan 130 kişi bulunmaktadır.

ROZA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Roza adındakiler hayattaki hedeflerini hep en üst seviyede tutan insanlardır. Hem sezgileri hem de azimleri hafife alınmayacak kadar fazladır. Kendi sınır ve çizgileri vardır. Katı kuralları ve kanunları çok severler. Bunun yanında derin düşünceli insanlardır. Çok kıskanç insanlar olabilirler. Çok şüpheci ve karamsar olabilirler.

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