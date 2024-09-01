RTÜK'ten Narin uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12'nci güne girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni bir uyarı geldi. Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığını hatırlatan Şahin, yasağı ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:48 facebook

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