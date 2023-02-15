AA

Ruanda Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir manga KDC askerinin Rusizi bölgesi yakınlarındaki tarafsız bölgeden Ruanda askerlerine ateş açtığı ifade edildi.

Ruandalı askerlerin ateşe karşılık verdiği ve Kongolu askerlerin çekildiği belirtilen açıklamada, Ruanda tarafında herhangi bir ölü ya da yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, eylemin provokasyon olduğuna yer verildi.

KDC'nin isyancı 23 Mart Hareketine (M23) destek verdiği gerekçesiyle komşusu Ruanda'yı suçlamasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Fotoğraf: AA