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Haberler Dünya Son dakika: "Ruanda Oteli" filminin kahramanı Paul Rusesabagina serbest bırakıldı
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"Ruanda Oteli" filminin kahramanı Paul Rusesabagina serbest bırakıldı

Ruanda Oteli filmine ilham kaynağı olan ve 1994 yılında Ruanda'da yaşanan soykırıma karşı mücadele eden Paul Rusesabagina serbest bırakıldı. 25 yıl hapis cezası alan Rusesabagina'nın serbest bırakılması ABD tarafından memnuniyetle karşılandı

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ABD, Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Rwanda" (Ruanda Oteli) filmine ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina'nın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Başkan Joe Biden, 2021'de terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen Rusesabagina'nın serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Rusesabagina'nın Ruanda hükümeti tarafından serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, "Paul'ün ailesi, onun ABD'ye geri dönmesi için can atıyor ve ben de onların bugünkü iyi haberden duydukları sevinci paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Rusesabagina'nın serbest bırakılmasını mümkün kılan Ruanda hükümeti ile süreçteki rolü nedeniyle Katar'a ve ABD'de konuya ilişkin devlet bünyesinde çalışanlara teşekkürlerini iletti.

25 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ruanda'da mahkeme, Eylül 2021'de, Rusesabagina'yı terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Ruanda Savcılığı ise Rusesabagina'nın cezasının yetersiz olduğunu belirterek, ömür boyu hapis cezası istemişti. Mahkemeyi boykot eden Rusesabagina, yargılama sürecinden adalet beklemediğini dile getirerek, mahkemeyi "sahte olmakla" itham etmişti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 68 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

RUANDA OTELİ FİLMİNE KONU OLDU

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve Oscar ödüllü "Ruanda Oteli" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyordu.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yı Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.

Son olarak, Rusesabagina’nın ailesi geçen yıl, 2020 ylında "iş vaadiyle kandırılarak" ABD'den Burundi'ye seyahat etmeye zorlandığı, kaçırıldığı ve işkence gördüğü iddiasıyla Ruanda hükümetine 400 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

ABD'li yetkililer, Ruanda hapishanesinde 2 yıldan fazla hapis yatan Rusesabagina'nın serbest bırakılmasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da dahil olduğu aylarca süren diplomatik çabaların etkisi olduğunu savunuyor.

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