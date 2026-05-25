Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini söyledi | Dış Haberler

        Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD ve İran arasında bugün gelişme olabilir"

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

        "Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.

        Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.

        Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.

        Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

        Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai sonuca varılmadığını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Hamaney nerede?
        Hamaney nerede?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın burçlara etkileri
        Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın burçlara etkileri
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!