Rudiq’e 1 milyon dolar yatırım

Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefiyle hayata geçirdiği Simya VC, yatırımlarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre Simya VC’nin liderlik ettiği yatırım turunda, Repie GSYO ve Savco Yatırım’ın da katılımıyla dijital varlık yönetimi platformu Rudiq, 1 milyon dolar yatırım aldı. Blokzincir temelli tokenizasyon ve kripto varlık teminatlı kredi yazılımları geliştiren Rudiq, aldığı yatırımla başta Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika olmak üzere satış ve teknoloji operasyonlarını büyütmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde servis sağlayıcı şirketlerini kurmayı planlayan Rudiq; global büyüme stratejisinin parçası olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde aracı kurum lisansı alarak tokenize menkul kıymet ihraç ve dağıtım yetenekleriyle finansal kuruluşa dönüşmeyi amaçlıyor.

REKLAM

Finansal kurumlar için geleneksel yatırım araçları tokenizasyonu ve bu varlıklara dayalı kredili altyapı çözümleri sunan fintek şirketi Rudiq, yatırımcılar ile reel sektördeki varlık sahiplerini güvenli, şeffaf ve hızlı bir altyapı üzerinden buluşturmayı hedefliyor. Geliştirdiği dijital varlık platformuyla Rudiq, gayrimenkulden hisseye, bonodan ticari alacağa, değerli madenlerden alternatif varlıklara kadar geniş bir yelpazedeki varlıkların blokzincir tabanlı menkul kıymetleştirilmesini mümkün kılıyor.

"GÜVENİLİR ALTYAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR" Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Rudiq, kurumların dijital varlık alanına güvenle adım atmasını sağlayan güçlü ve güvenilir altyapısıyla öne çıkıyor. Şirketlerin bu dönüşümde karşılaştığı teknik, operasyonel ve regülasyon temelli engelleri ortadan kaldıran yapısı, pazarda net bir ihtiyacı çözüyor. Deneyimli kurucu ekibi, büyüyen pazar içindeki doğru konumlanması ve erken müşteri talebi Rudiq’i bölgesel olduğu kadar küresel ölçekte de güçlü bir oyuncu olma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Dünyanın önde gelen hızlandırma programlarından Alchemist Accelerator’a kabul edilmesi de bu potansiyelin uluslararası düzeyde onaylandığını gösteriyor. Simya VC olarak, vizyoner ekibi ve sunduğu çözümün taşıdığı ölçeklenme potansiyeliyle Rudiq’in bu yolculuğuna eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.” REKLAM Rudiq Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Kemal Akıllıoğlu, şunlar söyledi: “Küresel finansal sistemin yapısal bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, gerçek dünya varlıklarının dijitalleşmesi artık bir inovasyon başlığı değil, kaçınılmaz bir altyapı ihtiyacı. Rudiq’i kurarken hedefimiz yalnızca tokenizasyon teknolojileri geliştirmek değil; regüle piyasalarda güven, şeffaflık ve ölçeklenebilirliği esas alan yeni bir yatırım mimarisi inşa etmekti.”