        Rui Costa'dan Rafa Silva itirafı: Onu asla transfer etmezdik! - Futbol Haberleri

        Rui Costa'dan Rafa Silva itirafı: Onu asla transfer etmezdik!

        Benfica Başkanı Rui Costa, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Costa'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:43
        Rui Costa'dan Rafa Silva itirafı!
        Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva hakkında konuştu.

        Portekizli oyuncunun "örnek davranışını" vurgulayan Rui Costa, Rafa'nın bedelsiz olarak ayrılmasından bir buçuk yıl sonra yeniden Luz'a döndüğünü hatırlattı. Benfica Başkanı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "İYİ DAVRANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

        "Belirleyici bir oyuncu. Benfica'yı temsil ettiği sekiz yıl boyunca her zaman belirleyici oldu. Aynı ruhla evine geri dönüyor. Burada önemli olduğunu düşündüğüm bir noktayı da belirtmek istiyorum. Birçok taraftar ve üye, Rafa'nın bedelsiz ayrıldığı için Benfica'ya karşı iyi davranmadığını düşünüyor. Bu doğru değil"

        "ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ"

        "Benfica ile olan son sözleşme yılında, Rafa'nın Katar'a gidip gitmeyeceği çok konuşuldu. Hatta İngiltere'de Benfica başkanıyla yapılan bir görüşme de gündeme gelmişti. Tüm bunlara rağmen Rafa, Benfica'da bir yıl daha kalmayı kabul etti; Benfica da o yıl Rafa'dan gelir elde etmemeyi kabul ederek onu bir sezon daha takımda tuttu. O dönemde masadaki rakamların Rafa'nın ayrılışını telafi etmeyeceğini düşündük ve Rafa da Benfica'ya karşı örnek bir davranış sergiledi. Hatta son sezonunda, rakamsal anlamda en iyi performansını ortaya koydu."

        Benfica Başkanı, Rafa ile yapılan bu yeni sözleşmenin bir "ödül" olmadığını da özellikle vurguladı ve Portekizli hücum oyuncusunun Benfica'da yeniden önemli bir rol üstlenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

        "ONU ASLA TRANSFER ETMEZDİK"

        "Bu bir ödül değil. Benfica'ya fayda sağlayacağına inandığımız, Benfica'yı tanıyan, gelip hemen oynayabilecek bir oyuncuyu transfer ediyoruz. Özellikle şunu belirtmek isterim: İçeride biz bunu çok net biliyoruz, dışarıda ise Rafa'nın bedelsiz ayrıldığı için Benfica'ya karşı iyi davranmadığını düşünenler olabilir. Oysa Rafa'nın Benfica'daki davranışı çok iyiydi. Aksi olsaydı, hâlâ değerlerim var ve Benfica'yı ve onun değerlerini nasıl temsil etmem gerektiğini biliyorum. Eğer Rafa'nın kötü bir davranışı olduğunu düşünseydik, onu asla yeniden Benfica'ya transfer etmezdik. Üyelere vermek istediğim mesaj şudur: Rafa, kulüp lehine herhangi bir kötü davranışta bulunsaydı, Benfica'da asla yer almazdı," dedi.

        Rui Costa, son olarak Rafa Silva'ya duyduğu güveni de dile getirdi:

        Rui Costa ayrıca Rafa Silva'nın "maça çıkmaya hazır olduğunu" ve transferin ocak ayının başında tamamlanamamasının nedeninin Beşiktaş'ın talep ettiği yüksek bedeller olduğunu açıkladı. "Bu transfer bize 15,20,25 milyon euro daha pahalıya mal olabilirdi. Değerlendirilmesi gerekiyordu ve Rafa da bizim için bir fırsat olarak geldi" ifadelerini kullandı.

        Sancaktepe'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

        Sancaktepe'de iki İETT otobüsü çarpıştı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

