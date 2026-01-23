Rui Costa'dan Rafa Silva itirafı: Onu asla transfer etmezdik!

Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva hakkında konuştu.

Portekizli oyuncunun "örnek davranışını" vurgulayan Rui Costa, Rafa'nın bedelsiz olarak ayrılmasından bir buçuk yıl sonra yeniden Luz'a döndüğünü hatırlattı. Benfica Başkanı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ DAVRANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

"Belirleyici bir oyuncu. Benfica'yı temsil ettiği sekiz yıl boyunca her zaman belirleyici oldu. Aynı ruhla evine geri dönüyor. Burada önemli olduğunu düşündüğüm bir noktayı da belirtmek istiyorum. Birçok taraftar ve üye, Rafa'nın bedelsiz ayrıldığı için Benfica'ya karşı iyi davranmadığını düşünüyor. Bu doğru değil"

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ"

"Benfica ile olan son sözleşme yılında, Rafa'nın Katar'a gidip gitmeyeceği çok konuşuldu. Hatta İngiltere'de Benfica başkanıyla yapılan bir görüşme de gündeme gelmişti. Tüm bunlara rağmen Rafa, Benfica'da bir yıl daha kalmayı kabul etti; Benfica da o yıl Rafa'dan gelir elde etmemeyi kabul ederek onu bir sezon daha takımda tuttu. O dönemde masadaki rakamların Rafa'nın ayrılışını telafi etmeyeceğini düşündük ve Rafa da Benfica'ya karşı örnek bir davranış sergiledi. Hatta son sezonunda, rakamsal anlamda en iyi performansını ortaya koydu."

Benfica Başkanı, Rafa ile yapılan bu yeni sözleşmenin bir "ödül" olmadığını da özellikle vurguladı ve Portekizli hücum oyuncusunun Benfica'da yeniden önemli bir rol üstlenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu ifade etti.