Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı?

Ayrıca günümüzde sıkça sorulan konular arasında yer alan nargile veya elektronik sigara kullanımı da orucu bozan fiiller arasındadır. Çünkü duman ya da buhar yoluyla vücuda giren her türlü madde orucun sıhhatini etkiler. Bilerek hap yutmak şurup içmek veya iğne yaptırmak besleyici ya da tedavi edici bir amaç taşıyorsa orucu bozar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrım bulunmaktadır. Örneğin, serum gibi doğrudan vücudu besleyen ya da güç veren enjeksiyonlar orucu bozar.

Ağrı kesici veya antibiyotik gibi bazı iğnelerin besleyici özellik taşımıyorsa orucu bozmadığı yönünde görüşler de bulunmaktadır. Fakat din alimleri ihtiyaten iğne yaptırmamanın daha uygun olduğunu söylemektedir. Göz damlası kulak damlası ya da burun spreyi gibi uygulamalar da aynı şekilde değerlendirilir. Eğer bu tür ilaçlar mideye ulaşmazsa orucu bozmaz fakat burun spreyi gibi bazı ilaçlar boğaza inebileceği için orucun bozulmasına neden olabilir.

REKLAM

Diş macunu ya da misvak kullanırken macun ya da misvak parçaları yutulursa bu durum orucu bozar. Dikkatli bir şekilde su yutmadan diş fırçalamak veya kuru misvak kullanmak orucu bozmaz. Oruç sırasında kusmak da özel bir durumdur. Eğer kişi kendi isteğiyle bilinçli olarak kusarsa bu orucu bozar. İstem dışı kendiliğinden gerçekleşen kusmalar orucu bozmaz. Ancak kusmuğun ağızdan çıktıktan sonra tekrar yutulması durumunda oruç bozulur.

Aynı şekilde tükürük ya da balgam yutmak orucu bozmaz; balgam ya da tükürük ağız dışına çıktıktan sonra tekrar yutulursa orucun bozulmasına neden olur. Bazı durumlarda orucu bozup sadece kaza gerektiren fiiller de bulunmaktadır. Unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz. Kişi oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yemeği veya içmeyi hemen bırakırsa orucuna devam edebilir. Hatırladığı halde yemeğe ya da içmeye devam ederse orucu bozulur ve kaza etmesi gerekir.

DİYANET'E GÖRE RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç İslam’ın beş temel şartından biri olup sahur vaktinden iftar vaktine kadar yeme içme ve orucu bozan diğer fiillerden uzak durmayı gerektirir. Oruç tutan bir Müslümanın gün boyunca bilerek ve isteyerek bir şey yememesi içmemesi ve orucu bozacak diğer durumlardan sakınması esastır. Günümüzde pek çok kişi günlük bakım rutinlerinde kullanılan kozmetik ürünlerin oruç üzerindeki etkilerini merak etmektedir.

REKLAM Bu noktada kadınların en sık sorduğu sorulardan biri oruçlu iken ruj sürmenin orucu bozup bozmadığı konusudur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına ve İslam alimlerinin görüşlerine göre ruj sürmek orucu doğrudan bozan bir eylem midir yoksa belirli şartlar altında mı orucu etkiler? Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde ele almak gerekir. Öncelikle İslam hukukunda orucu bozan durumlar yeme ve içme fiilleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun yanı sıra mideye doğrudan ulaşan herhangi bir maddenin de orucu bozabileceği ifade edilir. Ruj esasen bir kozmetik üründür ve temel amacı dudağa renk vermek nemlendirmek veya dolgunluk kazandırmaktır. Burada asıl mesele rujun dudakta kalıcı mı olduğu yoksa dudağa sürüldükten sonra zamanla ağız içine geçip geçmediği meselesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşüne göre bir şeyin orucu bozması için mideye ulaşması veya besleyici bir özellik taşıması gerekmektedir. Bu nedenle dudağa sürülen bir ruj eğer yutulmaz ve mideye gitmezse doğrudan orucu bozmaz. Sürülen ruj zamanla çözülerek ağıza geçerse ve kişi bunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak yutarsa bu durumda oruç bozulabilir. Parlak ve yağlı yapıda olan rujlar zamanla dudaktan çözünerek ağız içine geçebilir. Bu tür rujlar farkında olmadan dudaktan sıyrılıp tükürüğe karışabilir ve kişi tarafından yutulabilir. Bu durumda Diyanet’in genel görüşü eğer rujun bir kısmı yutulursa orucun bozulacağı yönündedir. Bununla birlikte rujun sadece dış yüzeyde kalması ve herhangi bir şekilde ağıza geçmemesi halinde orucun bozulmayacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle oruçlu kişiler yağlı, parlak veya yoğun nemlendirici özelliğe sahip rujlardan kaçınmalı ya da gün içinde yutma riski olmayan mat rujlar veya kuru yapılı dudak ürünlerini tercih etmelidir. Diyanet’in fetvalarında dudağa sürülen rujun ağıza girmesi ile sürülmesinin farklı durumlar olduğu vurgulanmaktadır. Eğer bir kişi rujunu sürdükten sonra farkında olmadan dudağından ağzına geçen ruj partiküllerini yutarsa bu durum orucu bozabilir. Sadece sürmek ve dudağın dış yüzeyinde kalmasını sağlamak orucu etkilemez. Bu durum diğer kozmetik ürünler için de geçerlidir. Nemlendirici fondöten veya allık gibi kozmetik malzemeler de doğrudan mideye ulaşmadıkları sürece orucu bozmazlar. Esas husus kullanılan ürünlerin içeriği ve kullanım şeklidir.