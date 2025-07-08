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        Haberler Magazin Rumen şarkıcı Alexandra Stan tatil için Antalya'yı seçti - Magazin haberleri

        Rumen şarkıcı Alexandra Stan tatil için Antalya'yı seçti

        Ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan, tatil için Antalya'nın gözde beldesi Kemer'e geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:46
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        Rumen şarkıcı tatil için Antalya'yı seçti
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        Rumen şarkıcı Alexandra Stan da yaz sezonunu Türkiye'de açan ünlü isimler arasına katıldı.

        Ünlü şarkıcı, tatil rotası olarak Antalya’nın gözde turizm beldelerinden Kemer'i tercih etti.

        Alexandra Stan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sahilde, başına sardığı havluyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmezken; "Sonsuza dek bikinisiyle yaşayan bir kız tipi" notunu ekledi.

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #Alexandra Stan
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