Rus Büyükelçiliği, Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Elon Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı.

Büyükelçiliğin X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk'ın dün "Rusya ve ABD'nin yakınlığına" dair paylaştığı video "Bazılarının düşündüğünden daha yakınız" mesajıyla alıntılama yapıldı.

🇷🇺🇺🇸 We are closer than some people think https://t.co/Rz9fySGSVc — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 8, 2025

Alaska ve Sibirya bölgeleri arası Bering Boğazı'ndaki Diomede Adaları hakkında bilgi verilen videoda, iki ülkenin "bazen birbirlerine bağlı olduğu" savunuldu.

Videoda, "Tüm Amerikalılar ABD ve Rusya'nın birbirine çok daha yakın olduğunu bilmiyor, sadece iki mil uzaklıkta. Bazen birbirlerine bağlılar bile." ifadesi yer aldı.

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İki Diomede Adası'nın birbirine uzaklığının 2,4 mil (3,8 kilometre) olduğu bildirilen videoda bu adaların ABD ve Rusya ana karasını ayırdığı kaydedildi.

"Küçük Diomede'nin" ABD'ye ait olduğu ve adadaki "Diomede kasabasının" 82 kişilik nüfusuyla "ABD'nin en izole kasabalarından biri" olduğu belirtildi.

Videoda, "Bu nedenle Diomede, Rusya'ya iki mil su ile ayrılmış en yakın Amerikan kasabası." ifadesi kullanıldı.