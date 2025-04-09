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        Haberler Dünya Rus Büyükelçiliği, Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı | Dış Haberler

        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı

        Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Elon Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı. Büyükelçilik paylaşımında, "Bazılarının düşündüğünden daha yakınız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:14
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        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
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        Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Elon Musk'ın paylaştığı "Rusya ve ABD düşünülenden daha yakın" videosunu alıntıladı.

        Büyükelçiliğin X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk'ın dün "Rusya ve ABD'nin yakınlığına" dair paylaştığı video "Bazılarının düşündüğünden daha yakınız" mesajıyla alıntılama yapıldı.

        Alaska ve Sibirya bölgeleri arası Bering Boğazı'ndaki Diomede Adaları hakkında bilgi verilen videoda, iki ülkenin "bazen birbirlerine bağlı olduğu" savunuldu.

        Videoda, "Tüm Amerikalılar ABD ve Rusya'nın birbirine çok daha yakın olduğunu bilmiyor, sadece iki mil uzaklıkta. Bazen birbirlerine bağlılar bile." ifadesi yer aldı.

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        İki Diomede Adası'nın birbirine uzaklığının 2,4 mil (3,8 kilometre) olduğu bildirilen videoda bu adaların ABD ve Rusya ana karasını ayırdığı kaydedildi.

        "Küçük Diomede'nin" ABD'ye ait olduğu ve adadaki "Diomede kasabasının" 82 kişilik nüfusuyla "ABD'nin en izole kasabalarından biri" olduğu belirtildi.

        Videoda, "Bu nedenle Diomede, Rusya'ya iki mil su ile ayrılmış en yakın Amerikan kasabası." ifadesi kullanıldı.

        "Büyük Diomede'nin" Rusya'ya ait ve ıssız olduğu anımsatılan videoda, bu adada sadece askeri personel bulunduğu bildirildi.

        "ABD TARAFINDAN SINIRI GEÇERSENİZ BİR TÜR ZAMAN YOLCUSU OLACAKSINIZ"

        Uluslararası tarih değiştirme çizgisi (IDL) dolayısıyla iki ada arasındaki saat farkına dikkati çekilen videoda, şu ifadeler yer aldı:

        "Mesele şu ki kışın su donar ve iki ülke arasında bir buz köprüsü oluşturur. Böylece sınırı karadan geçmeyi mümkün kılar. Uluslararası tarih çizgisi olması ilginç ki bu iki ada arasındaki çizgi arası fark 21 saat. ABD tarafından sınırı geçerseniz, gelecekte ve bir tür zaman yolcusu olacaksınız."

        Videoda bu duruma örnek olarak bir pazar gecesi 12.00'de sınırın geçilmesi halinde, zamanın pazartesi akşam 21.00'e döneceği tasvir edildi.

        Diomede Adaları, Asya'nın en doğusu ve Amerika'nın en batısı kabul edilen Bering Boğazı bölgesinde konumlanıyor.

        IDL, başlangıç meridyeninin 180 derece doğusu ya da batısındaki meridyen dairesi olarak biliniyor.

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