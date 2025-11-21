Habertürk
        Rus kruvaziyere misilleme mi? | Son dakika haberleri

        Rus kruvaziyere misilleme mi?

        İstanbul Sarayburnu'nda dün Rus kruvaziyer Astoria Grande'ye limana yanaşma izni verilmedi. Sarayburnu'nda bekletilen kruvaziyer, limana yanaşamayınca Karadeniz'e açıldı. Bundan 2 hafta önce de Türk gemisinin Soçi'de limana yanaştırılmaması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız" demişti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 21.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:33
        Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Son 4 yıldır sık sık Türkiye'deki limanlara uğrayan Palau bandıralı, 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, dün de İstanbul'a geldi.

        Normalde 10.00'da Sarayburnu'na yanaşıp yolcu indirmesi planlanıyordu ama yetkililer limana yanaşmasına izin vermedi. Bu nedenle kruvaziyer Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. 616 Rus turistin bulunduğu kruvaziyerin yanaşmasına izin verilmeyince operasyon durduruldu. Rus kruvaziyeri, bunun üzerine Soçi'ye dönmek üzere Karadeniz 'e açıldı.

        Yaklaşık 2 hafta önce de Trabzon’dan Rusya’nın Soçi kentine giden bir Türk gemisi, iki gün boyunca limana alınmamış, kalkış noktası olan Trabzon’a geri dönmek zorunda kalmıştı.

        Bu gelişme üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Rusya bir savaş halinde ve orada sıkıntı oldu. Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız. Ondan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

