Rus lider Putin'den ABD Başkanı Trump'a Noel tebriği

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Noel'ini tebrik etti

        25.12.2025 - 13:56
        Putin'den Trump'a Noel tebriği
        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Noel için tebrik mesajı gönderdiğini açıkladı.

        Peskov, Putin'in Trump'a Mutlu Noeller dilediğini ve tebrik mesajı gönderdiğini söyledi.

        Peskov ayrıca, Putin'in bugün Trump ile görüşmesinin beklenmediğini ve böyle bir görüşmenin planlanmadığını da sözlerine ekledi.

