Rus lider Putin'den ABD Başkanı Trump'a Noel tebriği

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Noel için tebrik mesajı gönderdiğini açıkladı.

Peskov, Putin'in Trump'a Mutlu Noeller dilediğini ve tebrik mesajı gönderdiğini söyledi.

Peskov ayrıca, Putin'in bugün Trump ile görüşmesinin beklenmediğini ve böyle bir görüşmenin planlanmadığını da sözlerine ekledi.