Avrupa'nın sayılı işadamları arasında kabul edilen, Azerbaycan asıllı Rus iş insanı Farkhad Ahmedov ile ayrıldığı eşi Tatiana Ahmedova arasında krize neden olup basına yansıyan Ahmedov'un ultra lüks yatı "Luna" ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Avrupa basınında magazin sayfalarının manşetlerinde yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin gemiye el konulması kararını bozdu.

Farkhad Ahmedov, Rus asıllı eşi Tatiana Ahmedov'dan 2000 yılında boşanmıştı.

DUBAİ'DEKİ MAHKEME KARARI BOZDU

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiliz mahkemesi, 2017'deki boşanma davasında 1.4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov'un, karısı Tatiana Ahmedova'ya 600 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Ancak, Dubai'deki mahkeme, bu kararın Dubai'de uygulanamayacağına hükmetti. Avukatı, Ahmedov'un karara çok sevindiğini ancak şaşırmadığını söyledi.

2000 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Tatiana Ahmedeva'nın avukatları ise Dubai mahkemeleri nezdindeki girişimlerinin devam edeceğini, İngiltere mahkemelerinden dün yeni bir tedbir kararı çıkarttıklarını açıkladı. İki yıl önceki davada, mahkeme, Ahmedov'un petrol ve doğal gaz ticaretinden elde ettiği belirtilen servetinin paylaşılabilmesi için malvarlıklarına el konulmasına da karar vermişti.

"LUNA'YI ABRAMOVİÇ'TEN ALMIŞTI

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın bir iş adamı olarak bilinen Farkhad Ahmedova, "Luna" adlı yatını Rus milyarder Roman Abramoviç'ten satın almıştı. Ahmedov ve eski karısı Rusya vatandaşı. Ancak ikisinin de İngiltere'de daimi oturma izni var.