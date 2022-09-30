Ruble ile ithalat katlandı 0:00 / 0:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar her geçen gün şiddetlenirken Türkiye'nin dış ticaretinde ruble ile yapılan işlemlerde önemli bir artış yaşandı.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Türkiye'nin ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.4 artışla 32 milyar 531 milyon dolara çıktı. Ocak-Ağustos döneminde ise ithalat yüzde 40.7'lik yükselişle 239 milyar 43 milyon dolara ulaştı.

İTHALATTA İLK SIRADA

Ağustos ayında Türkiye'nin ithalatında Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon doları buldu. Benzer şekilde Ocak-Ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı 38 milyar 413 milyon dolarla Rusya aldı.

İlk 8 ayda para birimlerine göre ithalat verilerine bakıldığında önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı 170 milyar 773 milyon dolarla ABD doları aldı. Bu para birimini 56 milyar 635 milyon dolarla Euro ve 9 milyar 200 milyon dolarla Türk Lirası takip etti.

Para birimi İthalat (bin $) ABD Doları 170 773 696 Euro 56 635 488 Türk Lirası 9 200 565 İngiliz Sterlini 617 878 Japon Yeni 501 821 Çin Yuanı 492 804 İsviçre Frankı 469 219 Norveç Kronu 111 440 BAE Dirhemi 104 441 Rus Rublesi 69 771

10. SIRADA YER ALDI

Rus Rublesi ile ithalat ise yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 69 milyon 771 bin dolarla 10. sırada yer aldı. Rus Rublesi'nin ithalattaki payı küçük kalsa da geçen yıllara oranla önemli bir artış gözlemlendi.

2021 Ruble ile ithalat (bin $) Ocak 1 863 Şubat 4 651 Mart 5 604 Nisan 5 299 Mayıs 1 769 Haziran 2 322 Temmuz 1 693 Ağustos 4 691 Toplam 27 891

Geçen yıl savaş öncesinde ilk 8 ayda ruble ile toplamda 27 milyon 891 bin dolarlık ithalat ödemesi yapılmıştı. Son verilerle beraber ilk 8 ayda ruble ile ithalat 2022'de 2021'e göre şu ana kadar yüzde 150.1 yükselmiş oldu. Sadece ağustos ayında geçen yıla oranla artış ise yüzde 114.2 oldu. Böylece ruble ile ithalatta rekor kırıldı.

2022 Ruble ile ithalat (bin $) Ocak 2 638 Şubat 1 198 Mart 1 004 Nisan 9 105 Mayıs 29 585 Haziran 6 688 Temmuz 9 500 Ağustos 10 052 Toplam 69 771

Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ise 949 milyon doları buldu. Böylece ağustosta Rusya Türkiye'nin en büyük 5. ihracat pazarı oldu.

Ağustosta ruble ile ihracat aylık bazda 34 milyon 733 bin dolarla rekor kırdı. Ruble ile ihracat yılın ilk 8 ayında 186 milyon 988 bin dolarla yine rekor düzeye ulaştı.

2022 ruble ile ihracat (bin $) Ocak 17 245 Şubat 21 003 Mart 11 128 Nisan 21 470 Mayıs 25 168 Haziran 27 632 Temmuz 28 610 Ağustos 34 733 Toplam 186 988

Rus Rublesi ile yapılan ihracat yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 yükseldi.

2021 ruble ile ihracat (bin $) Ocak 15 091 Şubat 19 694 Mart 25 141 Nisan 20 508 Mayıs 15 923 Haziran 15 455 Temmuz 15 422 Ağustos 16 309 Toplam 143 542

Rusya'ya yılın ilk 8 ayında toplamda 4 milyar 588 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ruble ile ihracat bu rakamın yüzde 4'üne denk geldi.

2022 yılında Ocak-Ağustos döneminde Rus Rublesi cinsi ödemelerle gerçekleşen dış ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7 artarak 256 milyon 759 bin dolara çıktı.