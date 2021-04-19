Çift, henüz nişanlanmamış olsa da, ünlü oyuncuya yakın olanlar, evlenme teklifinin an meselesi olduğunu ifade etti. Kaynaklar, Russel Crowe'un eski eşinden ayrıldıktan sonra "Nihayet yaralarını iyileştirdiğini" ve "O büyük adımı tekrar atmaya hazır" olduğunu da dile getirdi.