        Haberler Dünya Rusya: ABD bölgedeki durumu sorumsuzca gerginleştiriyor | Dış Haberler

        Rusya: ABD bölgedeki durumu sorumsuzca gerginleştiriyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Zaharova, "Washington'un İran'ı sürekli tehdit ettiğini ve bölgedeki durumu sorumsuzca gerginleştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:34
        Rusya: ABD bölgedeki durumu gerginleştiriyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'ı sürekli tehdit ettiğini ve Orta Doğu bölgesindeki durumu sorumsuzca gerginleştirdiğini söyledi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        AA muhabirinin, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti. Moskova bu kararı ve karara ABD’nin çekimser kalmasını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bunun Rusya karşıtı olduğunu ve barışa yol açmayacağını belirtti.

        Bu çağrının Ukrayna ordusuna yeniden silahlanması için zaman kazandırmayı hedeflediğine işaret eden Zaharova, Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini vurguladı.

        Zaharova, ABD’nin çekimser kalmasına ilişkin ise "ABD, buna karşı oy kullansaydı, bu daha net bir sinyal olurdu. Ancak mevcut durumda bile, Batı bloğunda Ukrayna krizi konusundaki görüş ayrılığının derinleştiği açık." dedi.

        Sözcü Zaharova, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecini engellediğini dile getirdi.

        BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda kilit rol oynadığına dikkati çeken Zaharova, BMGK'nin geçen yıl kabul ettiği 2774 sayılı kararın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümünü öngördüğünü hatırlattı.

        İngilizler, Ukrayna krizinin uzun vadeli çözümünü engelliyor

        İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in "barışın sağlanmasının ardından Ukrayna’ya asker göndermek istedikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'ya İngiliz birliklerinin konuşlandırılması savaşın sonu değil, aksine çatışmaların uzamasına ve daha birçok devletin dahil olacağı büyük ölçekli çatışma riskinin artması anlamına gelecek. Ukrayna’ya konuşlandırılacak yabancı askeri birlikler, bizim için meşru hedef haline gelecek." diye konuştu.

        Zaharova, İngilizlerin, Rusya’nın yakınlarında istikrarsız bir bölgenin varlığının sürdürülmesinden yana olduklarına işaret ederek, "Onlar, krizin uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümünü engellemek için elinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

        "İran'ın yanındayız"

        İran ile ilgili duruma değinen Zaharova, "Washington’un İran'ı sürekli tehdit ettiğini ve bölgedeki durumu sorumsuzca gerginleştirdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

        Zaharova, Rusya ile İran’ın karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini sürdürdüğünü ve İran’ın yanında olduklarını dile getirdi.

        "AB'nin Rus diplomat sayısını azaltma kararına karşılık vereceğiz"

        Brüksel’in Avrupa Birliği’ndeki (AB) Rus diplomat sayısını azaltma yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, bunun 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine aykırı olduğunu ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

        Zaharova, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunun altını çizdi.

        ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kurulu'na gönderme teklifinde bulunduklarını anımsatan Zaharova, Washington’dan bu teklife henüz yanıt gelmediğini kaydetti.

        Sözcü Zaharova, ABD’nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili durumu takip ettiklerini ve Maduro’nun serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

        "Azerbaycan'a ait uçakla ilgili sorunları çözme niyetindeyiz"

        Zaharova, Rusya ile Azerbaycan liderleri arasında, Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda çalıştıklarını dile getirerek, "Kalan tüm sorunları çözme niyetindeyiz. Bu trajediyi unutmayacağız." dedi.

        Rus vatandaşlarının geçen yıl Azerbaycan’da uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar şüphesiyle tutuklandığını anımsatan Zaharova, bu kişilerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

