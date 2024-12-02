Rusya: Biden'ın yaptığı Demokrasi Karikatürüdür

20 Ocak'ta görevini seçilmiş 47. ABD Başkanı olan Donald Trump'a bırakacak olan Joe Biden tartışma yaratan bir karara imza attı. Vergi kaçırma ve silah edinmede usûlsüzlük yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan oğlu Hunter Biden'ı af yetkisini kullanarak affetti. Verilen af ise Trump tarafından geri alınamayacak.

Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada olayı "Bir demokrasi karikatürü" olarak adlandırdı.