        Rusya: Bu kriz nükleer felakete yol açabilir | Dış Haberler

        Rusya: Bu kriz nükleer felakete yol açabilir

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki krizin nükleer felakete yol açabileceğini belirterek, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        İran'la ilgili duruma değinen Zaharova, ABD'nin İran'a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığının altını çizdi.

        Zaharova, "Müzakerelerin savaş hazırlıklarını örtbas etmek için kullanılması, diplomasinin açıkça itibarsızlaştırılmasıdır. Durumun planlandığı gibi gelişmediği ortada. Müzakere etme yönündeki çağrılar, güçlerin yeniden gruplandırılması ve askeri planların düzeltilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla yapılıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın İran'a yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını aktaran Zaharova, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu. Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir. Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız." dedi.

        Zaharova, İran'ın nükleer stoklarının akıbetine dair ise ne Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile anlaşmanın buna herhangi bir sınır koymadığını, İran'ın bu konuda kendisinin karar verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

        "İsrail Büyükelçisi'nin Rusya ile ilgili açıklamaları kabul edilemez"

        İsrail'in Moskova Büyükelçisi Oded Joseph'in, Rusya'yı İran konusunda tek taraflı yaklaşım sergilemekle suçladığını anımsatan Zaharova, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Zaharova, Rusya'nın çatışma tarafı olmadığına dikkati çekerek, "Durumla ilgili yaptığımız değerlendirmeler, ön yargılılara değil, gerçeklere ve samimi dış politika analizlerine dayalı. Büyükelçinin açıklamaları, dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmuyor." diye konuştu.

        "ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatı savaşa hazırlık"

        Zaharova, ABD ile Güney Kore'nin 9-19 Mart'ta "Freedom Shield" ortak askeri tatbikatı düzenlemesine ilişkin, "Bu, savaşa açıkça hazırlıktan başka bir şey değil. Washington ve Seul'un bu tür askeri faaliyetleri, gerginlik seviyesinin düşürülmesine katkıda bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın Amerikan tarafıyla temaslarda, istihbarat bilgilerinin Ukrayna'yla paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu sürekli vurguladığını kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun bu bilgiler sayesinde Rus topraklarındaki sivil unsurlara Batı üretimli silahlarla saldırılar düzenlediğini söyledi.

        Fransız Donanmasının, Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphe edilen "Deyna" isimli gemiyi durdurmasını değerlendiren Zaharova, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu tür eylemleri kabul edilemez ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı." dedi.

        Sözcü Zaharova, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için elindeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanacaklarını dile getirdi.

        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        NEVŞEHİR'de tartıştığı eşi Kısmet Erdoğan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Erdoğan (45), aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"