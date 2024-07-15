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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanabilir - Enerji Haberleri

        Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanabilir

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkedeki yakıt pazarında durumun istikrarlı olduğunu belirterek, eğer olumsuz gelişmeler yaşanırsa benzin ihracatını ağustostan itibaren tekrar yasaklayabileceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:16
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        Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir
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        Novak, Groznıy şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt pazarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya'daki popüler benzin türü AI-95'e yönelik bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Novak, "Yakıt pazarı genel olarak istikrarlı durumda. Piyasa, rafinelerdeki bakım süreçleriyle ilgili duruma aşırı tepki veriyor. Piyasayı sakinleştireceğiz çünkü felaket bir durum yaşanmıyor." dedi.

        Duruma ilişkin geçen hafta çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Novak, "Prensip olarak, eğer (benzin fiyatlarında) durum gerginse benzin ihracatına yönelik izni ağustosta uzatmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

        Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

        Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.

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