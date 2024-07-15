Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanabilir

Novak, Groznıy şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt pazarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki popüler benzin türü AI-95'e yönelik bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Novak, "Yakıt pazarı genel olarak istikrarlı durumda. Piyasa, rafinelerdeki bakım süreçleriyle ilgili duruma aşırı tepki veriyor. Piyasayı sakinleştireceğiz çünkü felaket bir durum yaşanmıyor." dedi.

Duruma ilişkin geçen hafta çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Novak, "Prensip olarak, eğer (benzin fiyatlarında) durum gerginse benzin ihracatına yönelik izni ağustosta uzatmayacağız." ifadelerini kullandı.