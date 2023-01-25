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Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin yüzde 8.5'i çekildi

Rusya'da faaliyet gösteren, Avrupa Birliği (AB) ve G7 merkezli 1.405 şirketten sadece 120'sinin ülkedeki öz sermaye yatırımlarından çekildiği belirlendi, bir başka deyişle söz konusu şirketlerin yüzde 8.5'inin, öz sermaye yatırımlarını Rusya'dan çektiği belirlendi

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin yüzde 8.5'i çekildi
AA

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Profesörü Simon Evenett ve bağımsız akademi kuruluşu IMD'de Strateji ve Uluslararası İş Dünyası Profesörü Niccolo Pisani, merkezi AB ve G7 ülkelerinde bulunan şirketlerin Rusya'daki öz sermaye yatırımlarını ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında ülkeden çıkacağını açıklayan bu şirketlerin mevcut aktivitelerini analiz etti.

Analiz, AB ve G7 merkezli, Rusya'da öz sermaye yatırımları bulunan ve en az 2017-2021'de 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden şirketlerle sınırlı tutuldu.

Buna göre, Rusya'daki 3 bin 444 yabancı şirketten 2 bin 405'inin, merkezi G7 veya AB ülkelerinde bulunan 1.405 şirketin alt firmaları olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Kasım 2022 itibarıyla 1.404 şirketin 120'sinin, bir başka deyişle yüzde 8,5'inin, öz sermaye yatırımlarını Rusya'dan çektiği belirlendi.

Rusya'daki faaliyetlerinden çıkan 120 şirketin yüzde 25'ini ABD, yüzde 12,5'ini Finlandiya ve 11,7'sini Almanya merkezli şirketler oluşturdu.

Söz konusu şirketlerin yüzde 10,8'inin merkezinin Birleşik Krallık, yüzde 7,5'inin Fransa, yüzde 5,8'inin Japonya, yüzde 4,2'sinin Danimarka, yine yüzde 4,2'sinin Hollanda ve yüzde 3,3'ünün İrlanda'da olduğu tespit edildi. Şirketlerin yüzde 15'inin merkezi ise diğer AB ve G7 ülkelerinde yer alıyor.

EN BÜYÜK PAY ALMAN ŞİRKETLERİN

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya'da hala aktif öz sermaye yatırımları bulunan bin 284 G7 ve AB'li şirketler arasında en büyük payı ise yüzde 19,5 ile Almanya merkezli şirketler oluşturuyor. Bunu, yüzde 12,4 ile ABD, yüzde 7 ile Japonya ve yüzde 6,3 ile İtalya merkezli şirketler takip ediyor.

Şirketlerin kalan yüzde 5,8'inin Birleşik Krallık, yüzde 5,6'sının Fransa, yüzde 3,7'sinin Avusturya ve yüzde 2,9'unun Hollanda merkezli olduğu tespit edilirken, kalan kısmını AB ve G7 ülkelerinde merkezi bulunan diğer şirketler oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından enerjiden modaya, yiyecek-içecek sektöründen kozmetik, otomotiv ve teknolojiye kadar birçok şirket, Rusya'daki faaliyetlerinden çekileceğini açıklamıştı.

Bu şirketler arasında Amazon ve Apple, Mart 2022 itibarıyla Rusya'daki faaliyetlerini askıya alırken, Google ülkedeki bazı operasyonlarını, Microsoft da yeni satışlarını durdurdu. Samsung, Starbucks, Mercedes ve Disney gibi şirketler de Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Shell, geçen yılın şubat ayı sonunda Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını, Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıklamıştı.

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