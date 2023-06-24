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Rusya'da neler oluyor? Wagner paralı asker grubu Putin yönetimine savaş açtı

Rusya'dan dün gece yarısından itibaren gelmeye başlayan haberler tüm dünyanın dikkatinde. Ukrayna'ya karşı aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner, Putin yönetimine savaş açtı. Moskova sokaklarına Rus ordu birliklerine bağlı zırlı araçlar ve askerler konuşlandı. Peki, Rusya'da neler oluyor? İşte dün akşamdan itibaren yaşanan gelişmeler...

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  • Rusya'da neler oluyor? Rusya'da darbe mi oluyor? Açıklama geldi! Wagner paralı asker grubu Putin yönetimine savaş açtı

    Rusya'da resmi ordu güçleriyle birlikte Ukrayna savaşında da aktif olarak görev alan paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine ve özellikle de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya karşı harekete geçti. Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin yaptığı açıklamada  Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi. Öte yandan Rus ordu güçleri ise Başkent Moskova'da çok sayıda sker ve zırhlı araçla güvenlik önemleri aldı. Peki, Rusya'da neler oluyor? İşte detaylar...

     
  • Rusya'da neler oluyor? Rusya'da darbe mi oluyor? Açıklama geldi! Wagner paralı asker grubu Putin yönetimine savaş açtı

    WAGNER GRUBU PUTİN YÖNETİMİNE KARŞI SAVAŞ AÇTI

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu.

    Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

     
  • Rusya'da neler oluyor? Rusya'da darbe mi oluyor? Açıklama geldi! Wagner paralı asker grubu Putin yönetimine savaş açtı

    RUSYA'DA DARBE Mİ OLDU?

    Bunun bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

    Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

    "25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum." diyen Yevgeniy Prigojin, "Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor" sözlerini sarf etti.

    Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Rusya Federal Güvenlik Servisi, paralı asker şefi Yevgeniy Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kremlin, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

    Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki başkomutan yardımcısı olan General Surovikin, Wagner savaşçılarına, "Başkan'ın iradesine ve emrine uymalıyız. Durun ve üslere dönün. Düşman sadece ülkemizdeki iç siyasi durumun kötüleşmesini bekliyor" çağrısında bulunurdu.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi de, "Wagner grubu savaşçılarını Prigojin'in canice ve hain emirlerini yerine getirmeye değil, onu yakalamak için adımlar atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı. Moskova'daki hükümet binaları, ulaşım tesisleri ve diğer kilit noktalarda güvenlik artırıldı
  • Rusya'da neler oluyor? Rusya'da darbe mi oluyor? Açıklama geldi! Wagner paralı asker grubu Putin yönetimine savaş açtı

    "UKRAYNA'DAN GİRİŞ YAPILDI" İDDİASI

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

    Telegram kanallarında paylaşılan Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:

    "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."

    Ayrıca yayılan kayıtlarda, şunlar da kaydedildi:

    "(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

    RUS KOMUTANLARDAN "DUR" ÇAĞRISI

    Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

    Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı. Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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