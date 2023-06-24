Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

Dünyanın gözü kulağı Rusya'daki olaylara çevrildi. PMC Wagner olarak da bilinen Rus paramiliter örgütü Wagner, Putin yönetimine karşı sert bir mesaj yayınlayarak iplerin kopmasına neden oldu. Rusya'da kriz giderek büyürken Wagner grubu ile Rusya arasında bir savaş çıkma ihtimali de her geçen dakika giderek büyüyor. Bu noktada, gözlerin çevrildiği Wagner grubu ile ilgili birçok detay da araştırılmaya başlandı. Rus paramiliter bir örgüt olarak bilinen Wagner grubu, 2014 yılında kuruldu. Wagner grubunun geçmişi dünya kamuoyunda oldukça tartışılırken Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bağlantıları olduğu iddia ediliyor. Peki, Rusya'da krize yol açan Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Wagner grubu komutanı kimdir ve toplam kaç savaşçısı var? İşte, Wagner grubu ile ilgili detaylar

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

    Rusya'nın paramiliter örgütü Wagner ile Putin yönetimi arasındaki ipler tamamen koptu. Dünya kamuoyunda Wagner'in Rusya'da bir darbe girişimi içerisinde bulunduğu haberleri peş peşe yayılırken konuyla ilgili her iki taraftan da son dakika açıklamaları geliyor. 2014 yılında kurulan Rus paramiliter örgüt Wagner'in, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de yakın bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Rusya'da yaşanan son durumun ardından "Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor ve komutanı kim?" sorusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Wagner grubunun Rusya'nın sıcak çatışma içerisinde olduğu birçok bölgede aktif faaliyet gösterdiği biliniyor. Peki, Wagner grubu kimdir? İşte, Wagner grubunun tarihçesi ile ilgili bilinen detaylar
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

    WAGNER GRUBU KİMDİR?

    PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olduğu da iddia edilmektedir.

    Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

    Wagner Grubu, Rus çıkarlarını desteklemek için faaliyet gösterdiği, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan (MoD) askeri teçhizat aldığı ve eğitim için MoD kurulumlarını kullandığı için, genellikle MoD'nin veya Rusya'nın askerî istihbarat teşkilatının fiili bir birimi olarak kabul edilir.
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

    WAGNER GRUBU TARİHÇESİ

    Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. 2016 başlarında 1.000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirket 2016 itibarıyla Arjantin'de kayıtlıydı.

    Grubun ana yatırımcısının Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile yakın bağlantılara sahip bir iş insanı olan Yevgeni Prigojin olduğu söylenmektedir. İlk olarak 2014 yılında Kırım krizi sırasında ortaya çıktılar ve yarımadanın kansız ve sessiz bir şekilde ilhak edilmesi sırasında Rus birlikleri ile birlikte hareket etmekteydiler.
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

    Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra Donbass Savaşı'nda ayrılıkçı güçlere destekte bulundular. Ekim 2015 tarihinde Rusya'nın Suriye'de başlattığı askerî harekâtın ardından Suriye hükûmeti güçleri safında yer aldılar. Wagner'in bu yurtdışı faaliyetlerinde GRU'dan destek ve koordinasyon aldığı söylenmektedir.

    2018 yılı itibarıyla grup İkinci Libya İç Savaşı’nda Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmaktadır.
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

    WAGNER GRUBUNUN KAÇ SAVAŞÇISI VAR?

    2016'nın başlarında Wagner'in 1.000 çalışanı vardı, daha sonra bu sayı Ağustos 2017'de 5.000'e ve Aralık 2017'de 6.000'e yükseldi. Kuruluşun Arjantin'de kayıtlı olduğu ayrıca Sankt-Peterburg ve Hong Kong'da ofisleri olduğu iddia ediliyor.
  • Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor? Rusya'da Putin yönetimine savaş açan Wagner grubu kaç kişiden oluşuyor, komutanı ve lideri kim?

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.