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Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'ndaki Shiveluch Yanardağı'nda dün bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından 20 km yüksekliğe kül bulutları yükseldi, bunun son 60 yılda yaşanan en büyük kül istilası olduğu belirtildi

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda dün erken saatlerde Shiveluch Yanardağı'nda patlama yaşandı. 
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Patlamanın ardından 20 km yüksekliğe kül bulutları yükseldi, geniş bir alan külle kaplandı.

     

     
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Kamçatkas'ın en aktif yanardağlarından biri olan Shiveluch'un patlamasından kaynaklanan kül bulutu, 500 kilometre kadar kuzeybatıya yayıldı ve birkaç köy gri volkanik tozla kaplandı.

     

     
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Yetkililer, bölgedeki hava sahasını kapattı. 
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Rusya Jeofizik Araştırma Akademisi'ne göre, kül 108 bin kilometrelik alana yayıldı, bilim insanları bunu 60 yılın en büyük kül istilası olarak tanımladı.  
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

    Moskova'nın yaklaşık 6 bin 600 kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan Kamçatka Yarımadası, yaklaşık 30 aktif yanardağ ile dünyanın en yoğun jeotermal faaliyet alanlarından biri.
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!
  • Rusya'da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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