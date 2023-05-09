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Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin yıldönümü olan Zafer Günü kutlamaları Moskova'da başladı. Zafer Günü'nde konuşan Rus lider Vladimir Putin ""Ülkemizi yok etmek istiyorlar, Rusya'ya karşı 'gerçek bir savaş' başlatıldı" derken zafer gününün geleceğini ifade etti.

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  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Kremlin'e İHA saldırısının ardından yoğun güvenlik önlemleri alınan törene Putin'in katılıp katılmayacağı merak konusuydu.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Putin'in yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve yabancı misyon temsilcileri de törende yerini aldı.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan da törene katılanlar arasında yer aldı.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Putin konuşmasında "Bugün, uygarlık yine belirleyici bir dönüm noktasındadır. Anavatanımıza karşı gerçek bir savaş başlatıldı. Biz uluslararası terörizmi geri püskürttükten sonra güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

     

     
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Putin Kızıl Meydan'da yaptığı 10 dakikalık konuşmada 'Batılı küreselci elitlerin' Rus düşmanlığı ve saldırgan milliyetçilik yaptığını, Ukrayna'da ise insanların Batı'nın hırsları yüzünden 'devlet darbesinin rehineleri' haline geldiğini söyledi.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Rus lider zafer gününün geleceğini vurgularken, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini de kahraman olarak nitelendirdi ve "Sizler için dua ediyoruz" dedi.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    Putin'in hitabının ardından Kızıl Meydan'da on binlerce askerin katıldığı geçit töreni başladı.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
  • Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi

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